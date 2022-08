Yaïr Lapid en Allemagne le mois prochain, avant la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York

Yaïr Lapid rencontrera Olaf Scholz pour discuter de la vente du système anti-missiles Arrow 3

Le Premier ministre israélien Yair Lapid se rendra en Allemagne le mois prochain, peu avant son déplacement à New York pour participer à la 77ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue la semaine du 20 septembre.

A Berlin, le chef du gouvernement israélien rencontrera le chancelier allemand Olaf Scholz, pour discuter notamment de la demande allemande d'achat du système anti-missiles Arrow 3 de fabrication israélienne.

Les négociations ont déjà été entamées avec l'ancien Premier ministre, Naftali Bennett, début 2022, et elles devraient se poursuivre encore un temps en raison de la complexité de l'accord, en principe approuvé.

Mais Israël veut s'assurer des retombées d'une telle transaction, tandis que dans le nouveau contexte consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe s'intéresse de plus en plus à l'achat de systèmes d'armes défensifs et offensifs.

"Nous sommes confrontés à une situation grave en Europe. Il y a la guerre en Europe. Nous sortons à peine d'une pandémie de coronavirus, et le point commun des deux (crises) est d'avoir suscité des problèmes pour notre sécurité d'approvisionnement", a déclaré jeudi dernier le ministre danois de la Défense Morten Bodskov.

Il y a deux semaines, 1,5 milliard d'euros pour l'équipement et la formation des troupes ukrainiennes ont été collectés lors d'une conférence internationale rassemblant 26 pays à Copenhague.

"Toutes les nations participantes ont promis du soutien, des activités de formation, de déminage, certaines des donations concrètes", a dit Morten Bodskov lors d'une conférence de presse.

Les montants exacts des donations de tous les pays, parmi lesquels la France, l'Allemagne et les Etats-Unis, n'ont pas été rendus public mais le Danemark a annoncé une enveloppe supplémentaire de 114 millions de dollars portant à près de 417 millions son effort depuis le début de l'invasion russe.