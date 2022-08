Les Palestiniens saluent la normalisation entre Israël et la Turquie

Malgré la normalisation, la Turquie ne compte pas "abandonner la cause palestinienne"

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré mardi que l'Autorité palestinienne a salué la normalisation des relations entre la Turquie et Israël annoncée par les dirigeants des deux pays la semaine dernière.

Selon le ministre, les différentes factions politiques représentant le peuple palestinien souhaitent que le dialogue entre Ankara et Jérusalem se poursuive.

Cavusoglu a déclaré aux journalistes qu'un candidat au poste d'ambassadeur en Israël sera présenté au président turc Recep Tayyip Erdogan dans les "prochains jours".

Israël et la Turquie ont annoncé le rétablissement complet de leurs liens diplomatiques, y compris la reconduction des ambassadeurs et des consuls à Tel Aviv et Ankara. Les vols directs entre la Turquie et Israël seront aussi rétablis dans le cadre du rapprochement entre les deux pays. Cavusoglu avait auparavant déclaré que, malgré la normalisation, la Turquie "n'abandonnait pas la cause palestinienne."

Lundi, le président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas a entamé une visite de trois jours en Turquie à l'invitation du président Erdogan. Les autorités de l'AP n'ont encore fait aucune déclaration publique concernant la reprise des liens diplomatiques entre Jérusalem et Ankara.