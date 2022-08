Russie: le ministre des Affaires étrangères condamne les frappes israéliennes en Syrie

Les commentaires de S. Lavrov interviennent dans un contexte de plus en plus tendu entre la Russie et Israël

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé mardi les frappes aériennes israéliennes en Syrie. "Nous condamnons fermement la pratique dangereuse des frappes israéliennes sur le territoire syrien", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou aux côtés de son homologue syrien, selon des propos rapportés par Reuters. "Nous exigeons qu'Israël respecte les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et, surtout, respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie." Les commentaires de Serguei Lavrov interviennent dans un contexte de plus en plus tendu entre la Russie et Israël, que beaucoup attribuent aux déclarations de soutien de l'Etat hébreu à l'Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, une frappe aérienne attribuée à Israël aurait touché des cibles iraniennes près de la principale base navale russe en Syrie. Le mois dernier, le ministre de la Défense Benny Gantz, a en outre confirmé que des missiles S-300 russes avaient visé des avions de Tsahal en mai dernier, juste après une frappe de Tsahal en Syrie. Une autre source de frictions entre les deux pays a récemment émergé avec la volonté de Moscou de fermer l'Agence juive opérant sur son sol.