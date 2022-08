Accord nucléaire: Téhéran a fait des concessions, selon Washington

Téhéran aurait notamment abandonné sa demande visant à bloquer certaines inspections de l'AIEA

Les Etats-Unis ont indiqué mardi que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés, ravivant les espoirs d'un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, même s'ils n'ont toujours pas donné leur réponse formelle aux propositions iraniennes.

Selon un haut responsable américain, Téhéran a notamment abandonné sa demande visant à bloquer certaines inspections de l'AIEA, un sujet ultrasensible de part et d'autre, sans toutefois préciser lesquelles.

"En plus des restrictions au programme nucléaire que l'Iran auraient à mettre en œuvre, l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) serait à nouveau en mesure de superviser le régime d'inspections le plus drastique ayant jamais existé", a déclaré ce responsable sous couvert de l'anonymat en raison de la nature sensible des négociations.

Il a ajouté que les inspections internationales "resteraient en place pour une durée indéterminée" en cas d'accord.

Les Iraniens exigeaient que l'AIEA cesse son enquête sur les sites non déclarés en Iran, où des traces d'uranium enrichi avaient été retrouvées.

Pour Henry Rome, analyste d'Eurasia Group, l'Iran n'est cependant pas prêt de "céder" sur cette question. "Personne ne sera surpris si cette question resurgit à nouveau à un stade ultérieur de ces négociations", a-t-il dit à l'AFP.

L'Iran avait déjà abandonné une autre exigence, relative à la levée par les Etats-Unis de la désignation des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, en tant qu'organisation terroriste.

Cette exigence, à laquelle Téhéran avait lié tout accord pendant des mois, était catégoriquement refusée par Washington.