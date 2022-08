Les décès dus au Covid-19 diminuent de 15%, les cas baissent presque partout (OMS)

Les décès ont fait un bond de plus de 183% en Afrique, mais ont diminué de près d'un tiers en Europe

Le nombre de décès dus au coronavirus signalés dans le monde a diminué de 15 % au cours de la semaine dernière, tandis que les nouvelles infections ont chuté de 9%, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé.

Dans son dernier bilan hebdomadaire de la pandémie de COVID-19, l'agence sanitaire des Nations Unies souligne que 5,3 millions de nouveaux cas et plus de 14.000 décès ont été signalés la semaine dernière. Selon l'OMS, le nombre de nouvelles infections a diminué dans toutes les régions du monde, à l'exception du Pacifique occidental.

Les décès ont fait un bond de plus de 183 % en Afrique, mais ont diminué de près d'un tiers en Europe et de 15 % sur le continent américain. L'OMS prévient néanmoins que les chiffres relatifs au COVID-19 sont probablement très sous-estimés, car de nombreux pays ont abandonné leurs protocoles de dépistage et de surveillance du virus, ce qui signifie que les cas détectés sont beaucoup moins nombreux.

Selon l'OMS, le variant prédominant du COVID-19 dans le monde est le sous-variant Omicron BA.5, qui représente plus de 70 % des séquences virales partagées avec la plus grande base de données publique du monde. Les variants Omicron représentent 99% de toutes les séquences signalées au cours du mois dernier.