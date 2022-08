Accord sur le nucléaire iranien: Téhéran dit avoir reçu une réponse américaine

Les États-Unis auraient rejeté toutes les conditions supplémentaires demandées par l'Iran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé mercredi avoir reçu une réponse des Etats-Unis concernant les "ajustements" requis par Téhéran à la proposition d'accord soumise par l'Union européenne (UE) sur le dossier nucléaire iranien.

Téhéran "a reçu en soirée par le biais du coordinateur de l'UE la réponse du gouvernement américain concernant les propositions iraniennes" au "texte final" soumis par l'UE afin de relancer l'accord sur le nucléaire, a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani

L'Iran a commencé à examiner attentivement l'avis des Etats-Unis et la République islamique d'Iran va transmettre son opinion au coordinateur (de l'UE) après cet examen", a ajouté M. Kanani.

Selon la chaîne saoudienne Al-Arabiya, les États-Unis ont rejeté toutes les conditions supplémentaires demandées par l'Iran, et ont exhorté Téhéran à lever toute restriction aux inspections internationales.

Washington a par ailleurs exigé que l'Iran ne soit pas être autorisé à enrichir de l'uranium au-delà d'un niveau de pureté de 4 %.

La veille, les Etats-Unis ont indiqué mardi que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés, ravivant les espoirs d'un retour à l'accord international de 2015, dont Washington s'est retiré en 2018 sous la présidence de Donald Trump.

Les négociations sur le nucléaire iranien, engagées depuis déjà 16 mois mais qui avaient été suspendues puis reprises début août, ont pour but de sauver cet accord conclu avec le régime de Téhéran par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne.