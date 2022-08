Étudier à l’étranger : focus sur 3 programmes internationaux

Les avantages de partir à l’étranger pour les études sont nombreux

La vie d’étudiant est, a priori, celle d’un assoiffé de connaissances et de découvertes. Dans le but d’obtenir une formation de qualité dans un domaine spécifique, bien des étudiants se rendent loin de leurs pays. Le voyage dans le cadre des études est aussi vieux que le monde. En Europe et ailleurs dans le monde, des programmes sont mis en place par les pouvoirs publics afin de faciliter les déplacements internationaux aux étudiants ; le plus connu étant le programme Erasmus !

Erasmus+

Erasmus+ s’inscrit dans la même dynamique que le programme Erasmus, mais poursuit des objectifs plus grands. Erasmus a permis des échanges d’étudiants et d’enseignants entre universités européennes pendant une trentaine d’années. Mis en place en 2014, Erasmus+ inclut 33 pays situés en Europe pour la plupart, mais aussi dans d’autres régions du monde.

Erasmus+ prend en compte aussi bien les étudiants que les collégiens et lycéens. Tout apprenant qui a au moins 10 ans peut y participer. Les enseignants ont aussi le loisir de voyager dans les pays impliqués dans Erasmus+. La particularité du programme est qu’il est aussi ouvert aux étudiants en fin de formation, aux jeunes diplômés et aux demandeurs d’emploi. La durée du séjour à l’étranger dans le cadre d’Erasmus+ est de 12 mois.

Afin de tirer parti de votre voyage à l’extérieur, pensez à vous y préparer du mieux possible. Si vous devez vous rendre dans un pays dont vous ne comprenez pas la langue, commencez par l’apprendre. Vous aurez besoin de passer des tests de langue pour compléter votre dossier. Au cas où vous voudriez effectuer un séjour linguistique en marge du programme erasmus+, recourez aux entreprises spécialistes.

Pour information, en raison du Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme. Les différents pays qui participent au programme Erasmus sont les pays membres de l'Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie. D’autres pays complètent cette liste : les pays partenaires.

Si vous avez envie de partir dans d’autres pays qui ne participent pas au programme Erasmus, ou si vous n’avez pas eu de place pour partir en Erasmus, vous pouvez opter pour un séjour linguistique : programme qui offre cours de langue et activités le reste de la journée. L’avantage de ces séjours est que vous pouvez revenir avec un diplôme, progresser dans la langue du pays et prendre le temps de voyager, de découvrir le pays mais aussi de travailler à côté si vous le souhaitez.

Avantages de partir à l’étranger

Que ce soit lors du programme Erasmus ou lors d’un voyage linguistique, nombreux sont les avantages à partir à l’étranger pour y étudier :

Votre profil est plus attractif sur le marché du travail: en effet, vous revenez en ayant d’un côté développer vos « soft skills » (curiosité, prise de décision, ouverture d’esprit, etc.), et de l’autre avec une meilleure connaissance de la langue.

Si vous êtes parti à Londres pendant un séjour linguistique d’un mois, vous pouvez facilement passer d’un niveau B1 (utilisateur indépendant) à un niveau C1 (niveau d'utilisateur expérimenté) ; niveaux établis par le CECRL (cadre européen de référence pour les langues)

Vous rencontrez des personnes du monde entier et vous vous faites des amis pour la vie: en séjour linguistique, beaucoup de personnes viennent des quatre coins du monde pour faire des progrès en langue et vivre une expérience extraordinaire

Vous évoluez dans un cadre rassurant en conservant votre autonomie: que vous choisissiez de loger chez l’habitant, en famille d’accueil, ou en campus, votre séjour est personnalisable. En logeant chez les locaux, vous êtes en immersion complète et vous vous imprégnez de la culture. En logeant sur le campus, vous rencontrez des étudiants du monde entier et participez à des activités ensemble. C’est vous qui choisissez.

En partant en Erasmus, vous pouvez choisir d’habiter sur le campus ou de prendre une colocation avec d’autres personnes, originaires de ce même pays ou non.

Des destinations uniques

Lors d’un séjour linguistique, vous n’êtes pas limité en termes de pays : partout dans le monde, vous pourrez trouver une offre différente reposant sur le même principe.

A vous Angleterre, Etats-Unis, Costa Rica, Corée, Japon, Australie, etc. Vous découvrez le pays plus en profondeur, jusqu’à presque devenir un local. Vous connaissez la meilleure boulangerie du coin, le primeur vous reconnaît et le barista du quartier vous appelle par votre prénom. Vous savez aussi où partir pour un week-end quand vous avez envie de prendre l’air et de faire une promenade dans la campagne.

En plus, vous n’êtes jamais seul. Les séjours linguistiques attirent à travers le monde des étudiants de tout âge, toute origine, et tout statut social. C’est l’aventure sans mauvaise surprise !