Les dirigeants du judaïsme mondial à Bâle célèbrent les 125 ans du premier congrès sioniste

Le gouvernement suisse a mobilisé 5,7 millions d'euros pour assurer la sécurité de l'événement

Environ 1.400 invités vont se réunir dimanche à Bâle, en Suisse, pour célébrer le 125e anniversaire du premier congrès sioniste lors d'un événement qui durera trois jours.

La conférence est organisée par l'Organisation sioniste mondiale en coopération avec la Fédération suisse des communautés israélites et le gouvernement du canton de Bâle.

L'événement débutera dans la salle du Stadtcasino, où s'est tenu le premier congrès sioniste. C'est là que les 208 premiers délégués ont discuté, en 1897, de leur vision pour l'établissement d'un État juif.

L'un des principaux événements de ce rassemblement sera la restauration de la photo historique de Theodor Herzl, dont le cliché a été pris sur la balustrade du balcon de l'hôtel des Trois rois à Bâle. Le président Isaac Herzog devrait se faire photographier sur le célèbre balcon, puis dormir dans la chambre où le père du sionisme politique moderne a séjourné.

Le gouvernement suisse a mobilisé 5,7 millions d'euros pour assurer la sécurité de l'événement, alors que d'importantes manifestations pro-palestiniennes devraient se tenir en marge du congrès. Le Rhin sera fermé au trafic maritime et l'espace aérien sera clos pendant toute la durée du rassemblement, tandis que la zone de l'hôtel sera sécurisée par des milliers d'agents de sécurité.

La conférence elle-même sera divisée en deux parties. La première, la Herzl Leadership Conference, sera consacrée au sionisme moderne. La seconde, la Conférence d'impact pour l'entrepreneuriat social et économique, accueillera 125 entrepreneurs de premier plan du secteur de la high tech.

Par ailleurs, une soirée de gala aura lieu lundi au Stadtcasino, au cours de laquelle M. Herzog s'exprimera aux côtés de plusieurs personnalités de premier plan.

"Le premier congrès sioniste de Bâle est un repère historique qui a été un événement déterminant pour le peuple juif et l'humanité dans son ensemble", a déclaré Isaac Herzog dans un communiqué. "Le sionisme est la combinaison idéale de racines juives profondes et d'une innovation révolutionnaire et d'un esprit d'entreprise. En tant que président de l'État-nation du peuple juif, je suis ravi et fier de voir la vision de Herzl prendre vie sous nos yeux", a-t-il ajouté.

"Nous constatons aujourd'hui que l'État d'Israël aide les nations du monde à tout moment, concrétisant ainsi le rêve et la vision de Herzl et des autres délégués venus à Bâle du monde entier. La société israélienne est très solide et forte, et perpétue la lumière de Herzl 125 ans après ce premier congrès", a de son côté déclaré le président de l'Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel.