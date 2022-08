"L'entité sioniste sait très bien qu'elle ne peut pas attaquer l'Iran" (Raïssi)

La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvrira le 13 septembre

Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré lundi que les menaces israéliennes d'attaquer le programme nucléaire du pays étaient vaines et que les accords d'Abraham ne permettraient pas d'assurer la sécurité de l'État hébreu.

"L'entité sioniste sait très bien qu'elle ne peut pas attaquer l'Iran. Les menaces israéliennes visant à endommager notre programme nucléaire pacifique n'ont pas réussi et ne réussiront pas non plus à l'avenir. Nous disposons de la technologie nucléaire, et personne ne peut nous en priver", a déclaré M. Raisi.

"La normalisation de l'entité sioniste avec certains pays de la région ne lui apportera pas non plus la sécurité", a-t-il ajouté.

Le président a également évoqué la position de son pays sur la relance de l'accord nucléaire de 2015, qui serait sur le point d'être signé après des mois de négociations avec les puissances mondiales dans la capitale autrichienne, Vienne.

Il a exigé la levée des sanctions prévues par les termes de l'accord nucléaire.

M. Raisi a exclu toute rencontre avec le président américain Joe Biden lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la qualifiant d'"inutile".

