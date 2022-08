La Russie et la Chine vont mener des exercices militaires conjoints de grande envergure

Ces manœuvres reflètent les liens militaires croissants entre Moscou et Pékin

La Russie a annoncé lundi qu'elle allait lancer de vastes exercices militaires dans l'est du pays, auxquels participeront des forces chinoises.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'exercice Vostok 2022 ("Est" 2022) se déroulera du 1er au 7 septembre en divers endroits de l'Extrême-Orient russe et de la mer du Japon et impliquera plus de 50.000 soldats et plus de 5.000 unités d'armement, dont 140 avions et 60 navires de guerre.

Les exercices se dérouleront sur sept champs de tir différents et impliqueront des troupes de plusieurs ex- pays soviétiques, de la Chine, de l'Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

Le ministère a indiqué que des unités des troupes aéroportées russes, des bombardiers à longue portée et des avions cargo militaires prendront également part aux exercices, aux côtés d'autres forces.

Il a noté que dans le cadre des manœuvres, les marines russe et chinoise dans la mer du Japon "mèneront une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones d'activité économique maritime et le soutien des troupes terrestres dans les zones littorales".

Ces manœuvres reflètent les liens militaires croissants entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier. La Chine a refusé catégoriquement de critiquer l'action de la Russie, accusant les États-Unis et l'OTAN d'avoir provoqué le régime russe, et a dénoncé les sanctions imposées à Moscou.

De son côté, la Russie a fortement soutenu la Chine suite aux tensions avec les États-Unis après la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, il y a quelques semaines.

Au début du mois, le président russe Vladimir Poutine a établi des parallèles entre le soutien américain à l'Ukraine et le voyage de Mme Pelosi à Taïwan, affirmant que les deux faisaient partie des efforts américains présumés pour déstabiliser le monde.

Bien que Moscou et Pékin aient rejeté par le passé la possibilité de forger une alliance militaire, M. Poutine a déclaré qu'une telle perspective ne pouvait être exclue. Il a également fait remarquer que la Russie a partagé avec la Chine des technologies militaires très sensibles qui ont contribué à renforcer considérablement sa capacité de défense.