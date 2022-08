L'ONU met en garde contre le risque de famine pour 6 millions d'Afghans, après des sanctions imposées aux talibans

"Nous craignons" que les chiffres ne s'aggravent bientôt

Avertissant que l'Afghanistan est confronté à une aggravation de la pauvreté tandis que 6 millions de personnes sont menacées de famine, le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, a exhorté lundi les donateurs à rétablir le financement du développement économique.

Il a appelé à fournir immédiatement 770 millions de dollars pour aider les Afghans à traverser l'hiver alors que les États-Unis se disputent avec la Russie et la Chine pour savoir qui devrait payer.

Martin Griffiths a affirmé au Conseil de sécurité de l'ONU que l'Afghanistan faisait face à de multiples crises - humanitaire, économique, climatique.

Les conflits, la pauvreté, les chocs climatiques et l'insécurité alimentaire "ont longtemps été une triste réalité" en Afghanistan, mais selon lui, ce qui rend la situation actuelle "si critique" est l'arrêt de l'aide au développement à grande échelle depuis la prise de pouvoir des talibans il y a un an.

Plus de la moitié de la population afghane - quelque 24 millions de personnes - a besoin d'aide et près de 19 millions sont confrontés à des niveaux aigus d'insécurité alimentaire, a martelé M. Griffiths. Et "nous craignons" que les chiffres ne s'aggravent bientôt car les conditions hivernales feront monter en flèche les prix déjà élevés du carburant et des denrées alimentaires.

M. Griffith estime que pas moins de 614 millions de dollars sont nécessaires de toute urgence pour se préparer à l'hiver, compte tenu notamment de la réparation et la modernisation des abris et la fourniture de vêtements chauds et de couvertures – et 154 millions de dollars supplémentaires sont également indispensable pour prépositionner de la nourriture et d'autres fournitures avant que le temps ne coupe l'accès à certaines zones.

Les talibans "n'ont pas de budget à investir dans leur propre avenir", a noté le haut responsable, or "il est clair qu'un certain soutien au développement doit être lancé".