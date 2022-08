Le Japon et Israël renforcent leurs liens en matière de défense

Le Japon et Israël célèbrent cette année le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, et son homologue japonais ont signé un accord visant à renforcer la coopération en matière d'équipements et de technologies militaires, alors que les deux pays célèbrent leurs 70 ans de relations diplomatiques.

M. Gantz a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe après avoir rencontré Yasukazu Hamada au Japon, que le renforcement de la coopération en matière de défense "élèvera les 70 ans d'excellents liens entre nos pays au niveau stratégique."

Leur coopération dans des domaines plus larges allant de la technologie de défense au partage d'informations et aux activités entre militaires "renforcera la capacité de défense de chaque pays ainsi que notre contribution commune à la paix et à la stabilité dans nos régions et dans le monde entier", a-t-il ajouté.

M. Hamada se dit favorable au renforcement des liens militaires avec Israël, car il s'agit d'un moyen de concrétiser la vision d'un "Indo-Pacifique libre et ouvert" prônée par le Japon et les États-Unis pour contrer l'affirmation croissante de la Chine dans la région.

"La paix et la stabilité au Moyen-Orient contribueraient également à la paix et à la prospérité du Japon", a-t-il estimé.