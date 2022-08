L'immobilier à Dubaï avec l'agence DRN | Dubai Real Estate

Les statistiques indiquent que, chaque jour, trois Français s'installent dans la luxueuse cité des Émirats

Le marché immobilier de Dubaï est en très bonne santé. Cela se reflète dans les chiffres officiels des transactions immobilières à Dubaï, qui ont atteint de nouveaux records. Comme le rapporte le Dubai Land Department, au cours du premier trimestre 2022, plus de 27 000 ventes de propriétés ont été réalisées. Même si l'immobilier à Dubaï est très dynamique, il est indispensable de passer par des agences immobilières de référence comme Dubai Real Estate (DRN).

Qui est DRN ?

Dubaï Real Estate est une agence immobilière francophone, aujourd'hui devenue une référence dans la conquête du marché immobilier à Dubaï. Créée en 2017 par Mounir Redjdal, elle a pour objectif d'accompagner tous les francophones qui souhaitent acquérir un bien immobilier à Dubaï. DRN | Dubai Real Estate aide également les investisseurs immobiliers à réaliser des investissements rentables et sécurisés dans l'investissement locatif.

Malgré le contexte sanitaire, l'agence immobilière s'est distinguée par ses très bonnes performances en 2021. Au cours de cette année, Dubai Real Estate a enregistré, avec l'aide de ses 18 agents immobiliers expérimentés, 280 ventes pour un volume total de ventes estimé à 100 millions. Cela lui a valu de prestigieuses récompenses, dont celle de Top Broker, qui souligne l'expertise absolue de cette agence immobilière à Dubaï.

Un PDG visionnaire

Mounir Redjidal est le PDG de Dubai Real Estate. Il appartient à la catégorie des Français qui ont tous été séduits par les nombreuses opportunités offertes par la ville de Dubaï. Mounir Redjidal, en bon visionnaire, fait un constat : la communauté francophone est en pleine expansion à Dubaï.

Les statistiques indiquent que, chaque jour, trois Français s'installent dans la luxueuse cité des Émirats. Malheureusement, il n'existe pas d'agence immobilière de qualité pour répondre à leurs besoins en matière de logement et d'investissement. En bon chasseur d'opportunités, Mounir Redjdal a créé son agence immobilière en 2017 et est progressivement devenu la référence francophone de l'immobilier à Dubaï. Cliquez ici pour découvrir l'agence immobilière DRN.

Quels sont les avantages d'acheter un bien immobilier à Dubaï ?

En l'espace de quelques années, la ville de Dubaï est devenue l'un des pôles économiques les plus importants au monde. Si les ventes immobilières connaissent une croissance exponentielle, c'est parce que l'achat d'un bien immobilier à Dubaï présente plusieurs avantages.

L'achat d'un bien immobilier à Dubaï d'une valeur d'au moins 240 000 euros permet d'obtenir le visa de résidence des Émirats arabes unis. Ce visa facilite l'intégration dans la vie active et vous protège des tracas. En pleine croissance, la ville de Dubaï vous offre les meilleures opportunités en termes de carrière et de business. Les expatriés bénéficient de salaires attractifs et de très bons avantages salariaux.

Toutes les propriétés (maisons, appartements, villas) achetées dans les EAU sont exonérées d'impôts. L'acquisition de biens immobiliers à Dubaï vous exonère d'impôts et de nombreuses autres taxes. C'est une aubaine pour les investisseurs immobiliers qui peuvent investir en toute sécurité et engranger des bénéfices.

Vous souhaitez acquérir un bien immobilier à Dubaï pour y résider ou investir ? DRN | Dubai Real Estate est à vos côtés depuis la définition de votre projet immobilier jusqu'à l'acquisition de la propriété à Dubaï. Composée d'une équipe de jeunes dynamiques, l'agence francophone N°1 vous conseille sur les différents types d'investissements à réaliser en fonction de vos objectifs. Elle effectue un suivi personnalisé de tous ses clients.

Contactez Dubai Real Estate par téléphone au +971 52 319 5842 ou par email à [email protected]