Gorbatchev a eu "une grande influence sur l'Histoire du monde", selon Poutine

"Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes"

Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage mercredi à Mikhaïl Gorbatchev qui, selon lui, a eu "une grande influence sur l'Histoire du monde".

"Mikhaïl Gorbatchev est un politicien et un homme d'Etat qui a eu une grande influence sur l'évolution de l'Histoire du monde. Il a guidé notre pays à travers une période de changements complexes et dramatiques, et de grands défis de politique étrangère, économiques et sociaux", a-t-il déclaré dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin.

"Il comprenait profondément que les réformes sont nécessaires et a cherché à proposer des solutions aux problèmes qui se posaient", a poursuivi M. Poutine, dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin.

"Je souligne en particulier le grand travail humanitaire, caritatif et éducatif que Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev a mené ces dernières années", a-t-il ajouté.

La mort du dernier dirigeant de l'URSS, suscitait mercredi des hommages marqués en Occident mais plus mesurés en Russie, où beaucoup lui reprochent toujours d'avoir causé, malgré lui, l'effondrement de l'Union soviétique.

Mercredi matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est lui montré sceptique sur le "romantisme" de la politique de M. Gorbatchev.

"Il croyait que (la Guerre froide) se terminerait et qu'interviendrait pour toujours une nouvelle époque romantique entre la nouvelle Union soviétique, le monde et l'Occident", a déclaré M. Peskov, lors d'un forum de discussion diffusé à la télévision russe.

"Mais ce romantisme ne s'est pas réalisé. Aucune période romantique (...) n'a eu lieu. Nos adversaires ont manifesté leur soif de sang. C'est bien que nous l'ayons réalisé et compris à temps", a ajouté M. Peskov.