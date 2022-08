Les personnes religieuses auraient des relations sexuelles plus satisfaisantes, mais moins fréquentes

Il y aurait un nombre optimal de partenaires sexuels à avoir pour profiter davantage du sexe

D'après une étude publiée dans le périodique universitaire à comité de lecture The Journal of Sex Research, les personnes profondément religieuses ont également tendance à être beaucoup plus satisfaites de leur vie sexuelle que les autres.

Cette recherche met en lumière l'association entre la foi religieuse d'une personne et le niveau de satisfaction de sa vie sexuelle.

De nombreux courants religieux acceptent beaucoup mieux la sexualité et rejettent la répression sexuelle, elle-même associée à la tendance croissante à la sécularisation dans tout l'Occident.

Le sexe est désormais perçu comme quelque chose que l'on peut apprécier plutôt que comme quelque chose visant uniquement à concevoir des enfants. Les relations sexuelles avant le mariage sont devenues plus normalisées, tout comme les sexualités "en dehors des attentes sociétales hétéronormatives traditionnelles".

Pour le comprendre le lien entre sexe et religion, les chercheurs se sont basés sur les données de participants, hommes et femmes, âgés de 18 à 59 ans. L'étude a porté sur la fréquence des rapports sexuels, le niveau de satisfaction sexuelle et le niveau de religiosité.

Pour la fréquence des rapports sexuels, l'étude a demandé combien de fois une personne avait eu des rapports sexuels au cours des mois précédents. En ce qui concerne la satisfaction sexuelle, l'étude a utilisé une échelle en cinq points pour déterminer le degré de satisfaction. Le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie, quel que soit le sexe, et l'opinion sur les relations sexuelles occasionnelles ont également été pris en compte.

En ce qui concerne la religiosité, l'étude a examiné l'importance et la prévalence des croyances, pratiques ainsi que rituels religieux dans la vie des sondés.

Dans l'ensemble, les hommes ont tendance à avoir plus de partenaires sexuels au cours de leur vie que les femmes. Cependant, dans l'ensemble, les personnes religieuses ont eu des relations sexuelles moins souvent que les personnes non religieuses. Mais dans le même temps, les personnes religieuses étaient également plus satisfaites de leur vie sexuelle que les personnes laïques. En d'autres termes, cela implique qu'il y a peut-être un nombre optimal de partenaires sexuels à avoir pour profiter davantage du sexe. Selon le docteur Peri-Rotem "avoir trop de relations sexuelles peut entraîner une baisse du niveau de satisfaction de la vie sexuelle."