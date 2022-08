L'UE suspend l'accord sur l'assouplissement du régime des visas pour les Russes

"Les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées"

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé mercredi de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie, qui rendra l'obtention de visas par les citoyens russes plus difficile et plus longue, a déclaré le chef de la diplomatie européenne.

Josep Borrell a déclaré que les ministres réunis à Prague avaient convenu que les relations avec Moscou "ne pouvaient pas rester inchangées" et que l'accord devait être "totalement suspendu".

