Boire du thé noir permet de rester en bonne santé (étude)

La consommation de thé noir est bénéfique dans la prévention des maladies

Une nouvelle étude des Instituts nationaux de la santé aux États-Unis a révélé que la consommation de thé noir présentait de nombreux avantages pour la santé. Selon l'étude, les personnes qui boivent deux verres ou plus par jour présentent un risque de maladie cardiaque, de problèmes vasculaires ou d'accident vasculaire cérébral inférieur de 9 à 13 %.

"C'était une étude très complète à partir de données d'un demi-million d'Anglais qui buvaient du thé noir. Il a été constaté que boire du thé noir, même en grande quantité, est définitivement bénéfique dans la prévention des maladies. Le thé fait partie d'une bonne alimentation", a expliqué la diététicienne Alina Segal.

"Pendant des années, on nous a expliqué que boire du thé en grande quantité pouvait être nocif. Mais selon toute vraisemblance, ce n'est pas vrai, il ne faut pas en avoir peur. Il est possible et même souhaitable d'en boire beaucoup", a ajouté le professeur Amnon Lahad, directeur du département de médecine familiale de la caisse de santé israélienne Clalit.

L'étude a été menée en Grande-Bretagne, où le thé fait partie intégrante de la culture du pays, et existe sous toutes ses formes.

En Israël toutefois, la consommation de thé se fait plus rare, au profit des boissons fraîches. Cette nouvelle recherche pourrait toutefois inciter les Israéliens à revoir leurs habitudes.