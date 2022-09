Habitudes sexuelles "coquines" d'Emmanuel Macron: Donald Trump affirme détenir des informations

Donald Trump aurait révélé avoir glané ces informations pendant et après sa présidence

L'ancien président américain Donald Trump s'est vanté auprès de ses associés de détenir des informations privilégiées sur le président français Emmanuel Macron, y compris des détails sur sa vie sexuelle, a rapporté mardi le magazine Rolling Stone.

Donald Trump aurait révélé avoir glané ces informations pendant et après sa présidence à partir de rapports du "renseignement".

Le milliardaire aurait notamment évoqué les habitudes prétendument "coquines" de Macron "dont peu de gens sont au courant ", selon lui.

Lors du raid du FBI en août à la résidence Mar-a-Lago de Trump en Floride, des agents ont récupéré un document intitulé "Info re : président de la France". On ne sait pas cependant si ce document contient les "renseignements" auxquels Trump faisait référence.

Rolling Stone a cité deux sources anonymes affirmant que les responsables français s'efforçaient de clarifier le contenu de ce document, que l'équipe Trump a illégalement entreposé dans la résidence privée du magnat de l'immobilier depuis qu'il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021.

L'une de ces sources a d'ores et déjà mis en doute les affirmations de l'ancien président américain, déclarant à son propos : "Il est souvent difficile de dire s'il raconte des conneries ou non". Pour ces responsables français, il s'agit avant tout de déterminer si des informations contenues dans le dossier se rapportent à des questions de sécurité nationale.

"Nous ne commenterons pas les procédures judiciaires dans un pays étranger - dans ce cas, les États-Unis", a déclaré pour sa part un responsable français à Politico.

Malgré une relation qui avait débuté de façon chaleureuse entre Donald Trump et Emmanuel Macron, celle-ci s'est ensuite durci, les deux hommes s'affrontant notamment sur des questions de politique étrangère.

En 2018, le président français avait ainsi consacré une grande partie de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à critiquer la politique américaine jugée isolationniste et contre-productive.

Un an plus tard, Donald Trump avait qualifié Emmanuel Macron de "très très méchant", après que le président français a qualifié l'alliance de l'OTAN de "mort cérébrale". Enumérant alors une série de problèmes sociaux et économiques auxquels le président français était confronté, l'ex-locataire de la Maison Blanche avait déclaré : "La France ne va pas bien du tout".