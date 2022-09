Une lettre bipartisane exhorte Biden à reconsidérer le renouvellement de l'accord sur le nucléaire

Les législateurs ont exhorté Biden à consulter le Congrès avant de renouveler le pacte

Un groupe bipartisan de 50 membres du Congrès a écrit jeudi au président Joe Biden pour lui demander de reconsidérer le rétablissement de l'accord nucléaire avec l'Iran. Selon ce groupe, Téhéran et son Corps des gardiens de la révolution islamique "représentent un énorme danger pour les Américains, chez eux et à l'étranger, et pour les alliés des États-Unis."

Faisant référence aux tentatives d'assassinat sur Salman Rushdie ainsi que sur l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, les représentants ont souligné : "au milieu des complots terroristes parrainés par l'Iran visant à assassiner d'anciens responsables américains et des dissidents irano-américains sur notre sol, ce n'est pas le moment de supprimer, de suspendre ou de diluer les sanctions américaines contre le terrorisme visant l'Iran."

La plupart des signataires - 34 - sont des démocrates, dont le membre du Congrès Josh Gottheimer, qui dirige l'initiative.

Le membre du Congrès Mike Levin a également signé le document, ce qui montre que les démocrates progressistes s'opposent également à l'accord de 2015.

"Le Corps des gardiens de la révolution islamique a, directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires, dont le Hezbollah, le Hamas, Ansar Allah (Houthis), le Jihad islamique palestinien (JIP) et de nombreuses milices chiites en Irak, tué des centaines d'Américains et attaqué nos bases et nos alliés dans la région", indique la lettre.

Les législateurs ont également exhorté Biden à consulter le Congrès avant de renouveler le pacte.

"Nous vous écrivons pour demander respectueusement à votre administration de fournir au Congrès le texte complet de toute proposition visant à réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien (...) y compris tout accord parallèle, et de consulter le Congrès avant de le renouveler", ont-ils déclaré.