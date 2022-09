David Beckham, héros d'un spot publicitaire pour le Qatar, agace les militants des Droits de l'homme

Le statut de Beckham est de l'or pour l'image du Qatar

Les militants des droits de l'homme ont critiqué l'ancienne star du football, David Beckham, pour son apparition dans une vidéo promotionnelle sur le Qatar à l'approche de la Coupe du monde qui se tiendra dans l'État du Golfe en novembre.

L'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et capitaine de l'équipe d'Angleterre a été accusé de ne pas reconnaître, "une fois de plus", les violations des droits de l'homme au Qatar et d'encourager les touristes à visiter le pays.

Les militants ont affirmé que la vidéo montrant Beckham naviguant sur un bateau, faisant de la moto et visitant un marché d'épices était "seulement bonne pour le Qatar" et ne faisait "aucune mention de l'épouvantable bilan du pays en matière de droits de l'homme".

Dans la vidéo, Beckham fait l'éloge du Qatar comme étant "un endroit incroyable pour y passer quelques jours" et déclare : "C'est la perfection, j'ai hâte de ramener mes enfants."

L'année dernière, des groupes de défense des droits de l'homme avaient exhorté Beckham, qui a signé un contrat de relations publiques avec le Qatar d'une valeur présumée de 17,3 millions de dollars, à utiliser son statut médiatique pour sensibiliser le public au mauvais traitement des travailleurs migrants par le Qatar. Des mauvais traitements mis en lumière après que le pays a remporté l'appel d'offres pour accueillir la Coupe du monde de football.

"La célébrité mondiale et le statut de Beckham sont de l'or en matière de relations publiques pour l'image du Qatar. Il devrait utiliser son image unique pour demander à la Fifa et aux autorités qataries de remédier aux terribles abus auxquels des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont été confrontés lors de la construction des infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe du monde ", a déclaré Felix Jakens, responsable des campagnes prioritaires à Amnesty International Royaume-Uni.

La porte-parole de Beckham a précédemment déclaré qu'il avait abordé la question des droits du travail lors de la signature de l'accord.

"David s'est rendu régulièrement au Qatar depuis plus de dix ans et a ensuite joué pour le PSG. Il a donc pu constater la passion du football dans le pays et l'engagement à long terme qui a été pris pour accueillir cette Coupe du monde et laisser un héritage durable à la région", a déclaré sa porte-parole. Elle a ajouté que Beckham "a toujours parlé du pouvoir du football en tant que force du bien."