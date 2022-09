Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud s'engagent à répondre à tout essai nucléaire de Pyongyang

Les trois pays haussent le ton face à la Corée du Nord

Des responsables japonais, américains et sud-coréens ont discuté de la Corée du Nord jeudi à Hawaï et ont convenu de prendre des mesures résolues en cas de nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et ses homologues japonais et sud-coréen, Takeo Akiba et Kim Sung Han, "ont convenu qu'il ne faut pas penser ou réagir naïvement en pensant que la Corée du Nord a effectué six essais nucléaires et que (un nouvel essai) ne sera qu'un essai nucléaire de plus", a déclaré Kim Sung Han aux journalistes, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

"Si la Corée du Nord devait procéder à son septième essai nucléaire, notre réaction serait certainement différente de celle que nous avons eue jusqu'à présent", a ajouté le responsable sud-coréen, ajoutant que la coopération trilatérale serait "maximisée" afin que la Corée du Nord réalise que procéder à un septième essai nucléaire serait une "mauvaise décision".

Pyongyang aurait terminé les préparatifs de son septième essai nucléaire et le premier depuis septembre 2017.

La Maison-Blanche a souligné dans un communiqué que les conseillers à la sécurité nationale "ont condamné le développement continu par la Corée du Nord de ses programmes de missiles balistiques et d'armes de destruction massive".

Le gouvernement japonais a indiqué que les trois responsables partageaient le même point de vue selon lequel la coordination et la coopération sont importantes pour progresser vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les trois hommes ont également convenu de travailler en étroite collaboration sur les situations concernant Taïwan et l'Ukraine.

Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol a précisé que les discussions impliquant les conseillers à la sécurité nationale des trois pays étaient les premières depuis le lancement de l'administration Yoon en mai.