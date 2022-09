50 ans des JO de Munich: "Une justice historique va être rendue" (Isaac Herzog)

"Cette tragédie a permis de construire une alliance forte et stable entre nos peuples"

Le président israélien Isaac Herzog et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier ont donné une conférence de presse conjointe dimanche à Berlin à l'occasion de la commémoration des 50 ans de l'attentat où 11 sportifs israéliens ont été tués lors des JO de Munich en 1972.

"C'est un moment où se mêlent présent, passé et avenir, dans la souffrance, le souvenir et la fierté. Cette visite pour moi est un retour vers le passé, vers mes racines familiales en Allemagne", a déclaré le président Herzog.

"Le peuple d'Israël vivra éternellement. Ces derniers mois, nous avons traité des questions de la compensation des familles. Je vous remercie pour votre engagement moral pour la justice, un engagement personnel qui a fini par amener une solution où le gouvernement allemand prend ses responsablités pour rendre justice aux familles endeuillées. Une justice historique va être rendue", a-t-il poursuivi.

"Nous continuerons à enseigner les leçons tirées de cette tragédie et nous poursuivrons le combat contre le terrorisme. Cette tragédie a permis de construire une alliance forte et stable entre nos peuples. Ce lien est basé sur l'avenir et l'espoir, c'est un lien vital pour nos deux pays", a-t-il affirmé

Le président a également rappelé que depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948, "notre pays est un modèle d'action de prospérité et de modernisme."

"Nous avons toujours tendu la main à nos voisins. Ces derniers temps nous voyons de grands changements, notamment avec les pays arabes grâce aux accords d'Abraham qui ont ammené le dialogue et la paix, et ont été la preuve que toutes les religions peuvent etre amies et partenaires, en montrant que le bon peut l'emporter sur le mal", a-t-il conclu.

"Qu'il ait fallu 50 ans pour arriver à cette réconciliation ces derniers jours est vraiment honteux", a admis M. Steinmeier devant le président israélien.

La visite d'Etat du président Herzog se déroulera jusqu'au 6 septembre. Lundi, il sera à Munich pour le 50e anniversaire de la prise d'otages meurtrière, en compagnie de familles des victimes et de représentants du comité olympique israélien.