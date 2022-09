Tragédie de Munich: 50 ans après, l'outrage fait aux morts est enfin réparé

Ces victoires sont celles d’Israël, mais aussi celles de deux veuves d'athlètes assassinés

C’est l’histoire tragique de 11 hommes assassinés par trois fois. 11 Israéliens tués de sang-froid que l’on a échoué à sauver, dont on a refusé d’assumer la mort, et dont les familles ont été négligées, au mépris de leur douleur. C’est aussi l’Histoire avec une majuscule, qui après le séisme de la Shoah a connu une autre secousse, lorsque des Juifs israéliens ont trouvé la mort en terre allemande juste en raison de ce qu’ils étaient.

Un fiasco opérationnel

L’attentat de Munich a d’abord été un gigantesque fiasco opérationnel. Celui de l’Allemagne qui, souhaitant plus que tout faire oublier le spectre des JO de Berlin sous le patronage d’Hitler en 1936, avait placé les Jeux olympiques de 1972 sous le signe de la légèreté. Et qui n'était absolument pas préparée à ce qui l'attendait.

Rebaptisé "Cheerful Games" (les jeux joyeux), l’événement avait vu son dispositif de sécurité considérablement allégé, à commencer par celui du village olympique : aucun garde n’avait la charge de surveiller le lieu de résidence des athlètes. Une première faille qui a permis aux membres du groupe terroriste Septembre noir de s’infiltrer sur les lieux en pleine nuit, sans aucune difficulté. Dès lors, les événements dramatiques se sont succédé jusqu’à l’apocalypse finale, favorisée par le manque d’expérience et de lucidité du CIO (Comité international olympique ) et des autorités allemandes.

Conformément à l’état d’esprit de ces Jeux, le premier garde à arriver sur les lieux après la prise d’otages le 5 septembre n’était pas armé. Rapidement, deux athlètes israéliens qui tentaient de s’interposer ont été abattus par les terroristes. Si une cellule de crise a vite été mise en place par le gouvernement allemand, l’Allemagne manquait alors cruellement de brigade d’intervention spéciale.

Après plusieurs heures de négociations confuses, les autorités ont mis à disposition des terroristes un Boeing 727 dans l’aéroport militaire de Munich, censé les amener au Caire, en Egypte. Le plan de la police paraissait limpide : placer dans l’appareil six agents armés en tenue d’équipage, afin de maîtriser les deux terroristes censés inspecter l’avion. Pendant ce temps, des tireurs d’élite devaient se charger d’éliminer les terroristes restés avec les otages dans les hélicoptères tout proches.

Mais, en découvrant que les terroristes étaient au nombre de cinq et non de huit comme ils le pensaient, les policiers à bord de l’avion ont abandonné leur mission sur le champ, sans même consulter leurs supérieurs. Seuls les cinq tireurs d’élite étaient restés en position. Seulement il s’est avéré que les supposés snipers n’étaient en réalité que des membres des clubs de tir de la région recrutés en catastrophe. Comble de l’absurde, ils n’étaient équipés, ni de gilets pare-balles, ni de fusils à lunette, ni de lunettes de vision nocturne, et ne disposaient d’aucune liaison radio pour se coordonner.

Des échanges de tirs ont alors eu lieu dans l’aéroport durant plus d’une heure, au cours desquels un policier et des terroristes ont été tués. C’est alors seulement que les autorités se sont décidées à demander l’assistance de véhicules blindés. Problème : les blindés se sont retrouvés coincés dans les embouteillages parmi les curieux venus assister aux opérations, et ont mis plus de 30 minutes à arriver. Pire que tout, l’Allemagne s’est obstinée durant toute la prise d’otages à refuser l’envoi par Israël d’une unité commando de Tsahal pour faciliter les opérations de sauvetage.

Peu après minuit, tous les otages israéliens ont été exécutés par leurs ravisseurs palestiniens.

"D'après ce que je sais de ce qui s'est passé il y a 50 ans, il ne fait aucun doute que les unités spéciales d'Israël à cette époque auraient pu obtenir de bien meilleurs résultats en secourant les otages israéliens, et en sauvant des vies humaines", vient de déclarer dans une interview Olaf Lindner, commandant de la Direction des forces spéciales de la police fédérale allemande, qui dirigeant auparavant l'unité navale créée juste après l'attentat de Munich.

Un outrage moral

Malgré les ratés successifs de la police et de l’armée, l'Allemagne ne donnera jamais d’explication satisfaisante à ses manquements et à ses négligences, et refusera durant cinq décennies d’endosser une quelconque responsabilité dans l’assassinat des 11 athlètes israéliens.

Idem pour les institutions olympiques : alors que certaines compétitions se sont poursuivies durant la prise d’otages - et que la préoccupation principale des organisateurs était de faire que le drame se déroule loin du village olympique - le CIO ordonnera finalement la reprise des jeux moins de 34 heures seulement après la tragédie. Et expulsera même des tribunes les spectateurs traumatisés, qui brandissaient des pancartes appelant à respecter la mémoire des morts en stoppant les compétitions. Le fait que ces décisions soient venues du chef du CIO Avery Brundage, déjà accusé d’antisémitisme lors des JO de Berlin qu’il avait aidés à organiser, n’y était sans doute pas étranger.

Accusées de négligence et d’indifférence, les institutions olympiques refuseront toujours d’assumer leur part de responsabilité dans la tragédie, et de rappeler la mémoire des victimes. Il aura fallu attendre 44 ans après l’attentat pour qu’une première commémoration ait lieu, juste avant le début des jeux de Rio en 2016. Le premier hommage officiel n’a toutefois eu lieu qu’en 2021, lors des derniers JO de Tokyo, avec une minute de silence à la mémoire des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture, symbolisant la prise de conscience du CIO.

Restait encore celle de l’Allemagne. Durant ces cinq décennies, son peu d’empressement à reconnaître ses fautes a fait écho à son refus d’accorder une compensation financière décente aux familles de victimes, dont certaines étaient même rescapées de la Shoah. Mais ce 5 septembre 2022, 50 ans jour pour jour après la tragédie de Munich, l’Allemagne, par la voix de son président, a demandé pardon. Elle marque, enfin, la reconnaissance de ses responsabilités dans le drame, et la reconnaissance de la douleur des familles par une compensation financière, certes dérisoire face au manque, mais juste.

Ces victoires sont celles d’Israël, mais aussi celles de deux femmes, Ilana Romano et Anki Spitzer, deux veuves d'athlètes assassinés à Munich, qui durant cinq longues décennies ont mené une bataille obstinée avec un seul objectif en tête : vaincre l'indifférence face au pire.