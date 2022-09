Un sénateur américain assure que Joe Biden soumettra l'accord sur l'Iran à l'approbation du Congrès

Le chef de la diplomatie de l'UE s'est dit "moins confiant" sur la conclusion rapide d'un accord

Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Robert Menendez, en visite en Israël, a déclaré lundi que l'administration Biden s'est engagée à soumettre tout accord sur le programme nucléaire iranien au Congrès pour examen.

Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, M. Menendez a déclaré qu'un examen serait mené par sa commission et qu'il y aurait un vote sur un tel accord, tout en précisant qu'il n'était pas certain que le résultat de ce vote "atteigne le seuil prévu par la loi" pour l'annuler.

De son côté, le sénateur américain Lindsey Graham, lui aussi en visite à Jérusalem, a ajouté que le soutien américain à Israël restera inchangé, quel que soit le résultat des prochaines élections de mi-mandat au Congrès américain.

"Peu importe ce qui se passera en novembre, l'aide dont bénéficie Israël de la part du gouvernement américain se poursuivra", a déclaré Lindsay Graham.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, s'est dit "moins confiant" sur une conclusion rapide des négociations pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont il est le coordinateur.

"Je suis désolé de dire que je suis moins confiant qu'il y a 28 heures sur la convergence des points de vue (...) et sur la perspective de conclure l'accord maintenant", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, sans expliquer à quel événement spécifique il faisait référence.

Le 31 août, Josep Borrell avait émis l'espoir d'un accord "dans les jours à venir".

"Je dois dire que la dernière réponse que j'ai eue, si le but est de conclure l'accord rapidement, ne va pas aider", a-t-il déclaré, sans plus de précision. Il a ajouté qu'il allait "continuer les consultations avec tous les autres participants de (l'accord sur le nucléaire), et en particulier les Etats-Unis".

La semaine dernière, le département d'Etat américain a estimé que la réponse de Téhéran n'était "pas constructive", ajoutant toutefois qu'il allait répondre à l'Iran par le biais de l'UE. L'Iran a indiqué lundi n'avoir pas encore reçu de réponse officielle des Etats-Unis à sa proposition.