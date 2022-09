Les États-Unis simulent un bombardement au Moyen-Orient sur fond de tensions avec l'Iran

"Les menaces qui pèsent sur les États-Unis et nos partenaires ne resteront pas sans réponse"

Les États-Unis ont déclaré lundi que deux avions avaient traversé le Moyen-Orient dans le cadre d'un exercice international de simulation de bombardement, alors qu'un accord nucléaire avec l'Iran semble très proche.

Le général de corps d'armée américain Alexus Grynkewich a déclaré que la simulation "Bomber Task Force" de dimanche avait montré que les États-Unis et leurs alliés étaient en capacité de "fournir rapidement sur demande une puissance de combat écrasante dans la région".

"Les menaces qui pèsent sur les États-Unis et nos partenaires ne resteront pas sans réponse", a ajouté M. Grynkewich, commandant de la composante aérienne des forces combinées du Commandement central des États-Unis, une zone qui couvre l'Afrique du Nord-Est, le Moyen-Orient et l'Asie centrale et du Sud.

Le général n'a pas cité d'adversaires potentiels, alors que les États-Unis sont engagés dans d'intenses négociations pour relancer un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien.

La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré que la réponse de l'Iran à la dernière proposition d'accord n'était "pas constructive".

Le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré lundi qu'il n'avait reçu aucune réaction officielle des États-Unis à ses demandes.

Des pourparlers sous l'égide de l'Europe sur le rétablissement de l'accord de 2015 - abandonné par les États-Unis en 2018 - sont en cours à Vienne depuis avril dernier, mais ont été bloqués à plusieurs reprises.

L'Union européenne a déclaré que le texte proposé à l'Iran le mois dernier constituait la proposition finale des Occidentaux.

L'armée de l'air américaine a récemment frappé des milices soutenues par l'Iran en Syrie, tandis que Grynkewich a déclaré le mois dernier que les États-Unis étaient "engagés dans la stabilité régionale, et que cela impliquait de dissuader l'Iran, et de contrer les organisations extrémistes violentes."