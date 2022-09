"La reine Elizabeth a vécu l'histoire, elle a fait l'histoire"

La reine Élisabeth II, monarque le plus ancien de l'histoire britannique et icône instantanément reconnaissable par des milliards de personnes dans le monde, est décédée jeudi à l'âge de 96 ans.

Les dirigeants du monde entier ont immédiatement publié des hommages unanimes, saluant son "dévouement" au Commonwealth britannique et sa "remarquable amitié" avec tous ceux qui ont croisé son chemin au cours de ses 70 ans de règne.

Daniel LEAL / AFP La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne sur le palais de Buckingham balcon après le Queen's Birthday Parade, Londres, Royaume-Uni, le 2 juin 2022.

Le monde pleure la mort de la reine Elizabeth II

"La Reine est une figure extraordinaire, un leader unique qui symbolisait la dévotion et l'amour pour sa patrie. RIP", a déclaré le Premier ministre israélien Yair Lapid dans un tweet.

Le président de l'État juif, Isaac Herzog, a également déploré le décès de la reine : "Son décès marque la fin d'une époque. Avec le peuple israélien, je pleure sa perte et j'adresse mes plus sincères condoléances au peuple britannique."

"La reine Elizabeth était une figure historique : elle a vécu l'histoire, elle a fait l'histoire, et avec son décès, elle laisse un héritage magnifique et inspirant", a déclaré Herzog dans un communiqué.

Il a souligné sa "moralité, son humanité et son patriotisme", des caractéristiques et des valeurs qui ont contribué à son "règne capital."

"La Reine incarnait un esprit d'intégrité, de devoir et de tradition ancienne", a conclu le président, ajoutant qu'il assisterait à ses funérailles le 18 septembre.

Dans le monde entier

Pour le président français, Emmanuel Macron, "Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant". "Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a-t-il twitté.

Washington a aussi exprimé ses profondes condoléances à la suite du décès de la reine, notant qu'elle était la dirigeante de l'un des plus solides alliés des États-Unis.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lui a également rendu hommage : "En tant que chef d'État du Royaume-Uni ayant vécu le plus longtemps et ayant régné le plus longtemps, la reine Elizabeth II était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement dans le monde entier. Elle a été une présence rassurante au cours de décennies de changements profonds."

Les dirigeants de l'Union européenne ont exprimé leurs regrets après le décès d'Élisabeth, chef d'État britannique pendant toute la durée de l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'UE et de son éventuel départ.