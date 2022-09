Les Juifs britanniques ont toujours manifesté leur fidélité et leur gratitude envers la reine

Au cours de son long règne qui a couvert une grande partie du 20è siècle, la reine Elizabeth a entretenu des liens amicaux avec les responsables de la communauté juive. Cependant, malgré des relations cordiales avec les différents dirigeants israéliens, elle n’a jamais visité Israël, alors même qu’elle a été en visite officielle dans des dizaines de pays.

En réalité, c'est bien un "boycott" officieux qui préside aux relations entre les deux pays, puisqu’aucun membre de la famille royale ne s'est jamais rendu en Israël à titre officiel jusqu'en 2018. Cette année-là, le prince William, héritier du trône, a effectué pour la première fois une visite officielle en Israël, mettant fin à ce « boycott » du pays par la royauté.

Le prince Philip avait bien effectué une visite personnelle en 1994, pour honorer sa mère, la princesse Alice de Grèce, enterrée sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Le prince Charles s’y était aussi rendu en 1995 et 2016 pour assister aux funérailles d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres. Mais ces séjours n'étaient pas considérés par la Couronne comme "officiels".

Ce refus, prolongé sur des décennies, a passablement contrarié nombre de politiciens israéliens et membres de la communauté juive britannique. Malgré cette rebuffade, la reine a toujours veillé à entretenir des liens étroits avec les Juifs et a rencontré de nombreux dignitaires israéliens en visite. Elle acceptait également les lettres de créance des ambassadeurs d'Israël au Royaume-Uni.

Il était communément admis que le ministère britannique des Affaires étrangères conseillait lui-même à la reine de ne pas se rendre en Israël, par crainte des réactions arabes. Néanmoins, même après que la crainte des boycotts et des embargos pétroliers a disparu, la reine n'est pas venue. Un fonctionnaire anonyme du gouvernement britannique avait déclaré au Telegraph en 2015 que "tant qu'il n'y a pas de règlement du conflit entre Israël et l'Autorité palestinienne, la famille royale ne peut pas vraiment s'y rendre."

Ces raisons diplomatiques n'ont pas entamé ses missions "nationales" et son engagement auprès de la communauté juive. Elizabeth avait ainsi élevé à la noblesse les grands rabbins Emmanuel Jakobovits et Jonathan Sacks, et accordé des titres de chevalier à de nombreux Juifs britanniques. Ses relations avec la communauté juive de Grande-Bretagne étaient plutôt bonnes et les Juifs britanniques ont toujours manifesté leur fidélité et leur gratitude envers la reine. Lorsqu’un tabloïd britannique avait publié une vidéo de la future Elizabeth II âgée de 7 ans faisant un salut nazi, les juifs de Grande-Bretagne avaient largement défendu leur monarque.

Lors de son dernier voyage officiel à l'étranger, en 2015, la reine Elizabeth s'était rendue en Allemagne et avait visité pour la première fois un camp de concentration. Elle avait déposé une gerbe à Bergen-Belsen et rencontré des survivants de la Shoah.