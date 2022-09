200 ânes sauvés d'un trafic international grâce à une collaboration franco-israélienne

Une logistique hors du commun a été déployée pour sauver les équidés de l'enfer

Une opération exceptionnelle pour sauver 200 ânes d’un trafic international, mené entre la bande de Gaza, Israël, l’Égypte et la Chine est effectuée depuis le mois d'août 2021. Saisis par les autorités israéliennes dans les villages bédouins du Néguev, les ânes étaient destinés à travailler à Gaza avant d’être vendus à l'Égypte et à la Chine. Battus puis tués lorsqu’ils ne parviennent plus à travailler, leur destinée, dans la bande de Gaza et l’Égypte, était d'offrir leurs organes à l’industrie de la viande. La Chine, elle, misait sur les équidés pour parfaire ses produits cosmétiques.

Starting Over Sanctuary Pris de fatigue, cet âne s'est évanoui après avoir travaillé très dur sous une chaleur extrême. Il a été trouvé à Kfar Qasim par l'équipe de Sharon Cohen et soigné au refuge. Il fait partie des ânes qui ont été sauvés.

Alertée et émue par leur sort, Sharon Cohen, fondatrice d'un des plus grands refuges d’animaux en Israël ("Starting Over Sanctuary"), s'est portée volontaire pour accueillir les ânes en détresse, avant de réaliser que ses ressources, matérielles et logistiques ne seraient pas suffisantes. Cette grande défenseuse des animaux accueille déjà, près de Netanya, plusieurs centaines d'ânes, de vaches, de moutons, de chevaux ou de poules, et a créé une véritable arche de Noé pour protéger ceux pour qui elle se dévoue au quotidien.

Mais accueillir 200 ânes supplémentaires présentait pour elle un coût faramineux impossible à assumer. Sharon Cohen décide alors de lancer un appel à l'aide et contacte de nombreux refuges en Europe. Francine et Patrick Violas, un couple qui a consacré la somme astronomique de trente millions d’euros pour fonder l'un des plus grands refuges pour animaux d’Europe, répond présent pour accomplir cette mission qui va radicalement changer le destin des mammifères.

"Nous avons décidé d'amener les ânes en France parce que nous n'avons pas d'autre choix. Chaque âne est destiné à vivre pendant 30 ou 40 ans. Nous n'avons pas assez de budget, ni de place pour nous en occuper convenablement sur une telle durée. Les quatre terrains qui nous ont été attribués sont déjà surpeuplés", raconte Sharon.

La Tanière, un zoo-refuge installé dans l’agglomération de Chartres (Eure-et-Loir), accepte d’accueillir les 200 ânes en un temps record et s'engage à assurer leur bien-être et à chercher par la suite des "familles d'adoption".

"C'était une évidence pour nous d’accueillir ces ânes, de relever le défi et d'aider Sharon. En France, nous avons de l'espace, de l'herbe et des familles volontaires pour s'occuper de ces pauvres animaux. Tout ce qui manque à Sharon en fait", explique Patrick Violas, fondateur du refuge français. "Je n'oublierai jamais l'arrivée des ânes dans nos prés. Dès leur sortie du camion, après ce long voyage entre Israël et la France, ils se sont mis à gambader et à manger toute l'herbe qu'ils voyaient. La plupart n'en avait jamais vue. C'était magique et nous voulons continuer avec toute l'équipe de La Tanière à soutenir Sharon dans son combat".

Pour réussir ce tour de force, Sharon s'est entourée d'une équipe franco-israélienne de choc, composée de Lisa Amouyal et Yonatane Laïk, deux activistes pour les droits des animaux, qui ont effectué un travail de titan pour mobiliser des donateurs, s'occuper des démarches administratives, et pour mettre en place une logistique spectaculaire pour faire voyager les ânes jusqu’à l’hexagone.

"Le coût total de l'opération, y compris les avions spécialement affrétés, les camions de transport, les frais de gestion, les dépenses vétérinaires, et la nourriture pour les ânes pendant plusieurs mois s’est élevé environ à 1,2 millions de shekels (soit plus de 346.000 euros)", révèle Sharon Cohen à i24NEWS.

"Pour le moment, l'État d'Israël ne semble pas décidé à protéger les ânes de l'attelage ou des lourdes charrettes sans parler des coups qu'ils reçoivent", affirme-t-elle, pointant du doigt le vide juridique israélien sur ces questions. "Beaucoup d'ânes arrivent chez nous avec des blessures importantes aux pattes, au dos ou sur leur museau. Parfois, la charge de travail est tellement dure qu'ils en meurent. La meilleure solution pour les sauver consistait à sortir les ânes d'Israël et à les amener en France où des lois existent pour les protéger".

101 ânes des 200 ânes concernés par cette grande opération de sauvetage se trouvent déjà en France et profitent des pâturages. Un troisième convoi est attendu ce dimanche, avant un quatrième vol qui aura lieu dans trois semaines. Au total, l'opération de transfert, commencée en juillet 2022, nécessitera 4 avions cargo, spécialement affrétés pour assurer le transport des équidés.