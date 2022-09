L'Allemagne va acheter le système israélien de missiles antibalistiques Arrow 3

"Israël jouera un rôle dans la construction de la nouvelle force de défense de l'Allemagne"

L'Allemagne souhaite acquérir le système de missiles antibalistiques israélien Arrow 3, a rapporté le site économique Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre Yaïr Lapid, qui se sont rencontrés ce lundi à Berlin, ont tous deux fait allusion à l'accord.

Bloomberg indique que l'Allemagne a choisi le système israélien plutôt que le système THAAD de l'américain Lockheed Martin.

Cette décision fait suite à la volonté de Berlin de renforcer ses défenses après l'invasion russe et sera soutenue par un fonds de 100 milliards d'euros pour moderniser ses forces.

"Nous sommes très désireux de travailler avec Israël à ce sujet, y compris dans le domaine de la défense aérienne où Israël dispose d'un produit très efficace avec le système Arrow 3", a déclaré M. Scholz.

"Israël jouera un rôle dans la construction de la nouvelle force de défense de l'Allemagne", a affirmé M. Lapid, "principalement dans le domaine de la défense aérienne."

Le Premier ministre israélien a souligné que les démocraties doivent être "désireuses et capables" de se défendre. "Parfois, la liberté doit être défendue par la force", a-t-il ajouté.

Selon les médias allemands, le contrat pour l'acquisition de l'Arrow 3 coûterait quelque 2 milliards d'euros.

L'Arrow 3 représente actuellement le système de défense antimissile à longue portée le plus avancé d'Israël. Il a pour mission d'intercepter les missiles balistiques alors qu'ils se trouvent encore hors de l'atmosphère terrestre, éliminant les projectiles et leurs ogives nucléaires, biologiques, ou encore chimiques au plus près de leur site de lancement.