L'Iran compte finaliser son adhésion à l'OCS lors du sommet 2022 (président)

L'Iran envisage de finaliser son adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a annoncé mercredi le président iranien, Ebrahim Raïssi, avant son départ pour l'Ouzbékistan où doit s’ouvrir jeudi le sommet 2022 de cette alliance menée par la Russie et la Chine.

Instituée en 2001 par la Chine, l'OCS regroupe la Russie et quatre Etats d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Elle s'est élargie à l'Inde et au Pakistan en 2017.

Prévu jeudi et vendredi à Samarcande, ce sommet des dirigeants des Etats membres de l'OCS est le premier entièrement en présentiel depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2019.

"L'une des tâches importantes de ce sommet consiste à finaliser des documents de l'OCS pour qu'ils soient signés par les ministres des Affaires étrangères des pays membres", a annoncé M. Raïssi.

Téhéran, simple observateur de l'alliance régionale depuis 2005, a obtenu son adhésion lors du dernier sommet de l'OCS en 2021 à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan.

L'Iran veut "utiliser au mieux le pouvoir économique et les capacités de la région ainsi que des pays asiatiques au profit de la nation iranienne", a indiqué M. Raïssi.

L'OCS représente 60% du continent eurasiatique, 50% de la population mondiale et plus de 20% du PIB mondial.

La République islamique a attendu plus de dix ans avant d'obtenir son adhésion à l'alliance car plusieurs pays membres ne souhaitaient pas avoir dans leurs rangs un pays sanctionné par les Etats-Unis et les Nations unies en raison de son programme nucléaire.

Depuis avril 2021, l'Iran est engagé dans des pourparlers sous la médiation de l'UE pour relancer l'accord de 2015, avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie, et avec les Etats-Unis indirectement.

Washington s'était retiré en 2018 de ce pacte conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Il est destiné à limiter le programme nucléaire iranien, en échange de la levée de sanctions américaines.