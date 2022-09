Donald Trump voulait offrir le contrôle total de la Cisjordanie au roi Abdallah

Il n'a pas été dit si Israël avait connaissance de la proposition de Trump

L'ancien président des États-Unis Donald Trump a offert le contrôle total de la Cisjordanie à la Jordanie en 2018, a rapporté le Washington Post tôt jeudi matin.

Citant un extrait de "The Divider : Trump in the White House 2017-2021", un livre à venir sur l'administration Trump par Peter Baker du New York Times et Susan Glasser du New Yorker, le rapport indique que l'offre a été faite au roi Abdallah en janvier 2018.

Il n'a pas été mentionné si Israël et le premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, ont eu connaissance de la proposition de M. Trump.

Dans une conversation avec un ami américain, le roi jordanien a déclaré qu'il "pensait avoir une crise cardiaque" lorsqu'on lui a présenté l'offre de l'ancien président américain. "Je n'arrivais pas à respirer. J'étais plié en deux", aurait dit le roi dans le livre. Donald Trump avait pensé "rendre service au roi de Jordanie".

La Jordanie, la Cisjordanie et Septembre noir

La Jordanie avait le contrôle de la Cisjordanie de 1948 jusqu'à ce que les forces israéliennes s'emparent de la région lors de la guerre des Six Jours en 1967.

En 1970, alors que l'OLP bénéficiait d'un soutien croissant en Jordanie et qu'un grand nombre de Palestiniens se trouvaient dans le pays, des groupes terroristes palestiniens ont appelé à renverser la monarchie. C'est ainsi que l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), sous la direction de Yasser Arafat, et d'autres groupes de fedayins palestiniens ont tenté un soulèvement contre la Jordanie et le roi Hussein, alors au pouvoir.

La guerre civile, qui s'est terminée par un accord de cessez-le-feu négocié par l'Égypte, a donné lieu à de violents combats entre l'armée jordanienne et les fedayins palestiniens, qui ont même tenté d'assassiner le roi à deux reprises, sans succès.