Poutine salue le développement "positif" des relations Moscou-Téhéran

"Nous faisons tout pour que l'Iran devienne un membre à part entière de l'OCS"

Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi le développement "positif" des relations avec Téhéran, lors d'une rencontre avec son homologue iranien en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, ajoutant qu'il faisait "tout" pour que l'Iran intègre ce groupe.

"Sur le plan bilatéral, notre coopération se développe de manière positive", a déclaré M. Poutine lors d'un entretien avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi à Samarcande en Ouzbékistan, où se tient jeudi et vendredi un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

"Nous faisons tout pour que l'Iran devienne un membre à part entière de l'OCS", a-t-il poursuivi, ajoutant que "nos positions sont proches ou identiques sur de nombreuses questions".

L'Iran, simple observateur de l'alliance régionale depuis 2005, a obtenu son adhésion lors du dernier sommet de l'OCS en 2021 à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, et espère désormais finaliser son intégration lors du sommet qui se tient à Samarcande.

Créée en 2001, cette organisation regroupe la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et quatre Etats d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Cette organisation est considérée comme une concurrente aux institutions occidentales, dans un contexte de tensions entre, d'un côté, les Etats-Unis et l'Union européenne et, de l'autre, la Chine et la Russie.

L'Iran a attendu plus de dix ans avant d'obtenir son adhésion à l'OCS car plusieurs pays membres ne souhaitaient pas avoir dans leurs rangs un pays sanctionné par les Etats-Unis et les Nations unies en raison de son programme nucléaire.