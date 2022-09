Leaders musulmans et juifs en faveur du dialogue interconfessionnel au Kazakhstan

Le grands rabbins David Lau a discuté avec le grand imam égyptien d'al-Azhar, Ahmed el-Tayeb

Lors du Congrès inter-religieux au Kazakhstan, le dialogue judéo-musulman était au rendez-vous.

Cette grande conférence interconfessionnelle, la septième à se tenir dans la capitale kazakhe Nur-Sultan, a rassemblé quelque 80 chefs religieux musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes et taoïstes qui appellent à un renforcement des efforts interconfessionnels pour lutter contre la guerre, la pauvreté, le changement climatique et les autres maux auxquels l'humanité est confrontée.

Cette année, elle s'est également avéré être un point de rencontre historiquement important pour les dirigeants juifs et musulmans.

Les deux grands rabbins d'Israël, le séfarade Yitzhak Yossef et l'ashkénaze David Lau, étaient présents. Ce dernier a parlé à i24NEWS de son interaction avec le grand imam égyptien d'al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, qui est probablement la principale autorité religieuse du monde musulman sunnite.

"Je lui ai serré la main et lui ai dit : 'Je voudrais dire à haute voix les choses que nous sommes capables de dire entre nous'. Il a répondu : "Nous réussirons ensemble", a déclaré le rabbin Lau.

Le Dr Mohamed Elmahrasawy, président de l'université al-Azhar en Égypte, était également présent. Il s'est félicité que les dirigeants se soient réunis pour "souligner que nous formons tous une grande famille, que nous pouvons mettre nos différences derrière nous et vivre ensemble dans la paix et l'amour".

L'événement a coïncidé avec le deuxième anniversaire de la signature des accords d'Abraham, qui ont vu plusieurs États arabes normaliser leurs liens avec Israël en 2020.

"Il ne fait aucun doute que les accords d'Abraham ont eu un impact profond et ont ouvert un dialogue encore plus grand entre les musulmans et les juifs", a déclaré à i24NEWS le rabbin Marc Schneier, président de l'ONG Foundation for Ethnic Understanding.