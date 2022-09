Sheba et l'Université Jefferson mettent en place un centre de neurosciences à la pointe de la technologie

Sheba, le plus grand centre médical d'Israël a été classé cette année 13e meilleur hôpital du monde

Le centre médical Sheba en Israël a annoncé cette semaine un accord de collaboration majeur avec l'université Thomas Jefferson aux Etats-Unis pour faire progresser la recherche en neurosciences et les soins cliniques. Un centre commun de neurosciences à la pointe de la technologie sera construit sur le campus de Sheba en Israël, et devrait ouvrir ses portes fin 2024.

Un protocole d'accord signé entre les deux institutions décrit leur collaboration dans quatre domaines clés: le monde universitaire, l'innovation, la recherche et les soins cliniques. Sheba et Thomas Jefferson combineront leurs expertises respectives et leurs savoirs en neurosciences pour développer les nouveaux traitements de demain.

Centre médical Sheba Signature du protocole d'accord entre Sheba et l'Université Jefferson

"Quand une recherche devient universelle cela présente toujours des avantages. Sheba et Jefferson sont en train de mettre en place un programme qui met en commun leurs spécialités respectives, pour soigner au mieux les patients atteints de maladies neurologiques. Combiner différentes cultures, différents diagnostics et différentes approches de traitement est une vraie force et ne peut qu'être bénéfique aux malades", a déclaré à i24NEWS le Pr Michal Schnaider Beeri, directrice du centre de neurosciences Joseph Sagol à Sheba.

Michal assure que la fusion des connaissances entre les deux établissements est la clé de la réussite pour une médecine de qualité.

"Nous avons développé une technologie à Sheba qui permet d'ouvrir très minutieusement la barrière hémato-encéphalique dans le but d'administrer des traitements directement dans le cerveau. Nous avons de très grandes capacités de compréhension des mécanismes de la barrière hémato-encéphalique. Par ailleurs, Jefferson a d'importantes connaissances concernant les synapses qui assurent l'interaction entre deux neurones permettant le passage d'un signal", a-t-elle affirmé.

Les équipes de Sheba et Jefferson se réunissent régulièrement pour comparer leurs études et les mettre à profit. En outre, elles travaillent actuellement sur un nouveau programme de recherche scientifique commun qui sera en compétition sur le marché international.

Le centre de neurosciences, situé sur le campus de Sheba se concentrera sur une série de maladies du cerveau, notamment l'épilepsie, la maladie de Parkinson, les troubles du mouvement, la recherche sur les cellules souches et les troubles du comportement. En plus de mettre à la disposition des patients israéliens les technologies et les traitements les plus avancés, il servira également de centre de recherche universitaire et deviendra le bureau permanent de l'université Thomas Jefferson en Israël.

Sheba, le plus grand centre médical d'Israël a été classé cette année 13e meilleur hôpital du monde par Newsweek.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS