L'ambassadrice américaine à l'ONU promet de "maintenir la pression" sur l'Iran avant l'Assemblée générale

Téhéran a demandé à l'AIEA de clore son enquête sur plusieurs sites nucléaires non déclarés

L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré vendredi que les États-Unis "continueront à faire pression" sur l'Iran au sujet des inspections nucléaires qui ont bloqué les négociations sur l'accord, avant l'Assemblée générale des Nations Unies de la semaine prochaine.

Toutes les parties participant aux négociations, y compris l'Iran, seront représentées à l'Assemblée générale, mais Mme Thomas-Greenfield a déclaré qu'aucun événement concernant l'accord sur le nucléaire n'était prévu.

La relance de l'accord entre l'Iran et les puissances mondiales est apparue de plus en plus improbable ces dernières semaines, en raison d'un point de friction concernant les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

La semaine dernière, l'Iran a demandé à l'agence de clore son enquête sur plusieurs sites nucléaires non déclarés, ce qui n'a pas convaincu les puissances occidentales présentes aux né

"Nous allons continuer à faire pression [sur l'Iran] pour qu'il réponde à l'AIEA, ", a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté mardi l'Iran à tenir un "dialogue sérieux" au sujet des inspections de l'ONU. "L'AIEA ne peut pas être l'instrument de parties contre d'autres parties" dans les négociations, a-t-il déclaré.

Le président iranien Ebrahïm Raïssi doit s'adresser à l'Assemblée générale lors du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux mercredi.

Des manifestants du groupe dissident iranien Mujahedeen-e-Khalq, également connu sous le nom d'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, ont organisé un rassemblement devant l'ONU vendredi pour protester contre l'intervention de M. Raïssi.

Les manifestants demandent que des mesures soient prises à l'encontre du président iranien pour son rôle présumé dans l'assassinat de milliers de prisonniers politiques en Iran en 1988.

Ils affirment également qu'il a présidé à la mort de centaines de manifestants et de criminels présumés, y compris des mineurs, ces dernières années.