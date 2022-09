Vladimir Poutine appelle les présidents tadjik et kirghiz à éviter une "nouvelle escalade"

Il a appelé à prendre des mesures uniquement par des voies pacifiques et politico-diplomatiques

Le président russe Vladimir Poutine a appelé dimanche le Kirghizstan et le Tadjikistan à la désescalade lors d'appels téléphoniques avec les présidents de ces deux ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, qui se sont affrontées cette semaine à leur frontière.

"Vladimir Poutine a appelé les parties à empêcher une nouvelle escalade et à prendre des mesures pour résoudre la situation le plus rapidement possible, et cela uniquement par des voies pacifiques et politico-diplomatiques", a indiqué M. Poutine, selon un communiqué du Kremlin.

