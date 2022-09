Le casse-tête diplomatique des funérailles d'Elizabeth II

Des personnalités parfois contestées figurent parmi les invités

Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendus lundi à Londres pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II, un casse-tête sécuritaire et diplomatique, entre privilèges accordés à certains et invités controversés.

L'abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu'environ 2.000 personnes, seuls les chefs d'Etat et un ou deux invités par pays auraient été conviés aux premières obsèques nationales du Royaume-Uni depuis celles de Winston Churchill en 1965.

De nombreuses têtes couronnées ont confirmé leur présence aux funérailles de la souveraine, qui a régné pendant plus de 70 ans.

Une des difficultés liée à l’organisation réside dans le placement des invités: il faut "éviter tout risque que quiconque se sente offensé d'être placé derrière un pilier et s'assurer que personne n'en vienne à se battre".

La Russie et le Bélarus font partie d'un petit groupe de nations qui seront exclues des funérailles de la reine après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une mise au ban jugée "blasphématoire" et "immorale" par Moscou.

En revanche, si le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne sera pas là non plus, son épouse Olena Zelenska s'est recueillie dimanche devant le cercueil d'Elizabeth II.

La Birmanie, ancienne colonie britannique dirigée par une junte militaire sanctionnée par Londres, mais aussi la Syrie, l'Afghanistan et la Corée du Nord ont également été écartés.