Le site Booking.com émet des "avertissements de voyage" dans les "territoires occupés" de Cisjordanie

L'initiative a été vivement dénoncée par le ministre du Tourisme israélien, Yoel Razvozov

Le célèbre site de réservation de vacances Booking.com a décidé de mettre en garde ses clients qui comptent séjourner dans plusieurs endroits du monde considérés comme "dangereux".

Dès cette semaine, le site a ainsi prévu de faire figurer un avertissement de voyage concernant certains lieux de séjour.

C'est notamment le cas pour ce qu'elle désigne comme les "territoires occupés" de Cisjordanie. Le site mentionne également "la Ligne verte sous le contrôle d'Israël".

Sous le nom de villes juives de Cisjordanie telles Ariel ou Maale Adumim on pourra donc lire : "Une visite dans cette zone peut s'accompagner d'un risque accru pour la sécurité et les droits de l'homme ainsi que d'autres risques pour les clients et la communauté locale."

Une initiative vivement dénoncée par le ministre du Tourisme israélien, Yoel Razvozov.

"Il n'est pas possible pour une entreprise commerciale de déterminer à notre place ce qui appartient ou non à l'État d'Israël. J'ai demandé à la direction du ministère du Tourisme une réunion d'urgence pour déterminer les mesures à prendre face à cette décision, et protéger l'activité touristique dans l'ensemble de l'État d'Israël", a indiqué le ministre.

En réponse, la société Booking a avancé qu'elle souhaitait informer ses clients le mieux possible.

"Notre mission est de permettre à chacun de découvrir le monde plus facilement. Conformément à cette mission, nous essayons de nous assurer que nos clients disposent de suffisamment d'informations pour se rendre dans telle ou telle destination", a-t-elle répliqué.

"Certaines régions du monde touchées par un conflit peuvent entraîner un risque accru pour les voyageurs, c'est pourquoi nous fournissons à nos clients des informations qui les aident à prendre des décisions, et les encourageons à consulter au préalable les directives officielles de voyage émises par les gouvernements de leur pays", a-t-elle ajouté.