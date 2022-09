Irit Lillian nommée ambassadrice d'Israël en Turquie

Les deux pays ont eu des relations diplomatiques très tendues pendant plusieurs années

Le ministère israélien des Affaires étrangères a approuvé lundi la nomination d'Irit Lilian au poste d'ambassadrice d'Israël en Turquie, un mois après le rétablissement complet des liens diplomatiques entre les deux pays.

Ankara et Jérusalem ont eu des relations diplomatiques très tendues pendant plusieurs années.

Irit Lillian a été chargée d'affaires à Ankara au cours des deux dernières années. Elle était ambassadrice d'Israël en Bulgarie de 2015 à 2019.

Pendant son service militaire, Lillian était également productrice et rédactrice en chef à la radio de l'armée israélienne.

Elle a obtenu un baccalauréat en archéologie et égyptologie de l'Université de Tel-Aviv et une maîtrise en études orientales et occidentales de l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle a rejoint le ministère israélien des Affaires étrangères en 1986.

L'ancien envoyé turc d'Israël, Eitan Neah, a été expulsé de Turquie en mai 2018 en raison "de la mort de dizaines de Palestiniens dans des heurts avec l'armée israélienne à la frontière avec la bande de Gaza."

Alors que les relations se sont dégelées récemment, il a été rapporté la semaine dernière que le Premier ministre israélien Yair Lapid rencontrerait son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies mardi à New York, aux États-Unis.