Etude: prendre un petit-déjeuner copieux et un dîner léger n'aide pas forcément à perdre du poids

Le moment des "gros repas" n'aurait pas d'effet magique sur la combustion des graisses

Une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Metabolism révèle que prendre un petit-déjeuner copieux et un dîner léger n'aide pas forcément à garder la ligne et encore moins à perdre du poids comme le soulignent certaines croyances.

Les résultats ont été établis à partir d'une étude sur le comportement alimentaire de 30 adultes britanniques en surpoids ou obèses.

Pendant quatre semaines, les participants ont suivi l'un des deux régimes suivants: la moitié du groupe a mangé 45 % de ses calories quotidiennes au petit-déjeuner, 35 % au déjeuner et 20 % au dîner. Tandis que la seconde moitié du groupe a mangé 20% des calories journalières au petit-déjeuner, 35% au déjeuner et 45% au dîner.

Les groupes ont ensuite échangé les régimes pendant quatre semaines, en consommant plus de 1700 calories par jour. Les petits déjeuners copieux comprenaient des céréales, des toasts, des œufs, des saucisses, des smoothies et des yaourts tandis que les dîners copieux comprenaient du bœuf aux champignons avec du riz, de pâtes à la bolognaise ou des côtelettes de porc avec des pommes de terre et des petits pois.

Les participants des deux groupes ont perdu chacun 3kg soit le même poids alors que leurs régimes étaient différents.

Selon les chercheurs, le moment des "gros repas" n'a donc pas d'effet magique sur la combustion des graisses.

Toutefois, les humains sont plus sensibles à l'insuline le matin, de sorte qu'un repas pris tôt peut aider à réguler la glycémie. En revanche, manger trop tard le soir, après 20 heures, peut augmenter le taux de sucre dans le sang et inciter les gens à stocker plus d'énergie sous forme de graisse.