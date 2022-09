Une diplomate qatarie retoquée à l'ONU pour avoir qualifié les Juifs d'"ennemis" et les gays de "dégoûtants"

A la place d'Al-Moftah, l'ambassadrice des Bahamas, Patricia Hermans sera nommée

La diplomate qatarie Hind Abdul Rahman Al-Muftah, connue pour ses propos antisémites et homophobes, pressentie présidente du Forum des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit de l'ONU a été retoquée après divulgation de certaines de ses déclarations controversées et récentes. A sa place, l'ambassadrice des Bahamas, Patricia Hermans sera nommée.

Al-Muftah s'est illustrée pour avoir publié des tweets dans lesquels elle qualifie les Juifs d'"ennemis" et les membres de la communauté LGBTQ de "dégoûtants". La diplomate a également été accusée de répandre des théories du complot sur les pays occidentaux.

"Les Juifs concentrent leurs investissements dans l'industrie et les médias, et c'est pourquoi ils gouvernent le monde dans un régime tyrannique", avait tweeté Al-Muftah ou encore "les sionistes américains contrôlent les médias aux États-Unis, et c'est ainsi qu'ils réussissent à atteindre partout leurs objectifs anti-islamiques".

La communauté gay n'a pas non plus été épargnée par Al-Muftah, pour qui: "la malédiction de Dieu est sur les homosexuels et ceux qui les imitent, ainsi que sur ceux qui leur ouvrent la voie et les encouragent."

"Nous félicitons le président du Conseil des droits de l'homme, Federico Villegas, d'avoir agi correctement et d'avoir rejeté la nomination de l'ambassadrice de la haine du Qatar. Hind Al-Muftah est une antisémite convaincue qui, depuis plus d'une décennie, publie des discours de haine méprisables contre les Juifs et les membres de la communauté gay", a réagi l'organisation suisse UN Watch, qui se donne pour mission "d’assurer que l’ONU respecte sa propre Charte et que les Droits de l’Homme soient accessibles à tous."