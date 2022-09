Le premier Israélien à escalader le mont Everest sauvé par un hélicoptère d'un incendie de forêt au Canada

Un hélicoptère travaillant avec la compagnie d'assurance israélienne Harel a été réquisitionné

L'alpiniste Doron Erel, le premier Israélien à escalader le mont Everest, a été secouru par hélicoptère il y a quelques jours après avoir été pris au piège dans un incendie de forêt dans la province Colombie-Britannique au Canada.

L'homme de 63 ans, qui a atteint le sommet de la plus haute montagne du monde en 1992, vit désormais au Canada.

Il faisait de la randonnée avec son fils en montagne et avait établi un camp à 1 800 mètres d'altitude après avoir grimpé pendant sept heures.

Le lendemain matin, une fumée s'est rapidement densifiée et l'expérimenté Erel s'est rendu compte du danger.

"La zone était complètement recouverte de fumée et la descente impossible. Il a fallu trouver une alternative. Longer la route forestière aurait pris au moins 10 jours, un voyage auquel nous n'étions pas préparés. La décision de demander une aide immédiate s'est donc clairement imposée", a-t-il déclaré à Ynet.

En moins d'une heure et demie, un hélicoptère appartenant à la société Rescue One, travaillant avec la compagnie d'assurance israélienne Harel, est arrivé et a ramené les promeneurs en lieu sûr.