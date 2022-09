Une exposition israélienne sur la violence contre les femmes au siège de l'ONU

Les vêtements des femmes sont accompagnés de l'histoire des victimes jusqu'à leur mort

Une exposition de l'artiste israélienne Keren Goldstein Yehezkali, qui présente des vêtements de femmes assassinées par leur conjoint, a été inaugurée mardi au siège européen des Nations unies à Genève, en Suisse.

L'installation intitulée "No More" (pas plus) vise à sensibiliser au phénomène de la violence contre les femmes afin d'élargir la lutte mondiale pour la combattre, selon les organisateurs.

"Les discussions importantes à l'ONU se déroulent dans des 'conditions de laboratoire' et sont souvent déconnectées de la réalité, et l'installation glaçante de 'No More' à l'ONU est un témoignage douloureux de tout ce qui doit être fait et peut être fait pour prévenir la violence contre les femmes dans n'importe quelle culture et partout dans le monde", indique le communiqué de presse du projet.

La délégation israélienne auprès des Nations unies, en coopération avec les délégations grecque et chypriote, a organisé cette exposition. Elle contient les vêtements de victimes de violence de ces trois pays, ainsi que les vêtements de victimes de Trinité-et-Tobago et des États-Unis.

Les vêtements des femmes sont accompagnés de l'histoire des victimes jusqu'à leur mort. L'exposition comprend également les vêtements de Michal Sela, qui a été poignardée à mort en octobre 2019 par son mari, ainsi que des détails sur le Forum Michal Sela qui a été créé après son meurtre pour prévenir la violence domestique contre les femmes.

"Je me suis lancée dans ce voyage il y a cinq ans, je croyais que les vêtements collectés par mes soins marquaient la fin de l'épidémie mondiale silencieuse de la violence contre les femmes. Au contraire. Avec la pandémie, il y a eu une augmentation vertigineuse des cas de violence domestique, et des meurtres de femmes", a déclaré l'artiste.

"Cette année, 15 femmes ont été assassinées en Israël par des membres de leur famille, et nous continuerons à nous battre jusqu'à l'éradication complète de la violence contre les femmes. Israël promeut la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans son pays et dans les institutions des Nations unies. Un effort international est nécessaire pour éduquer contre la violence et pour l'égalité des sexes", a ajouté l'ambassadrice d'Israël auprès des Nations unies à Genève, Merav Ilon Shahar.