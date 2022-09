Journée internationale de la paix : Israël au côté des "Nations d'Abraham"

"Les plateformes numériques ont permis le développement de relations entre nos peuples"

Ce mercredi est déclaré Journée internationale de la paix. A cette occasion, les Émirats arabes unis ont fait une déclaration au Conseil des droits de l'homme à Genève au nom d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et des États-Unis sur la promotion de l'utilisation de la technologie pour parvenir à la paix. La déclaration a été lue dans le cadre du deuxième anniversaire de la signature des accords d’Abraham.

Il s'agit de la deuxième initiative conjointe officielle des nations d'Abraham aux Nations Unies. La déclaration précédente traitait des femmes, de la paix et de la sécurité. Le thème de la déclaration de cette année a été choisi en raison du rôle de la technologie dans la promotion des liens qui se sont créés entre les nations, avant et après la signature des Accords d’Abraham.

La déclaration commune fait référence au fait que l'augmentation rapide de l'utilisation des technologies numériques, conduit en même temps à la nécessité d'agir pour maintenir la technologie et Internet comme des lieux sûrs, et appelait les parties prenantes à travailler ensemble pour empêcher la propagation de la désinformation, de la discrimination et du harcèlement en ligne. Les nations concernées se sont engagées à agir à cette fin, tout en préservant la liberté d'expression.

‘’La coopération avec les pays d'Abraham est extrêmement importante. Les enjeux mondiaux sont une excellente occasion d'approfondir les liens et de relever ensemble les différents défis. Les plateformes numériques ont permis le développement de relations entre nos peuples, qui je crois sont essentielles pour atteindre et promouvoir la paix", a assuré Merav Ilon Shahar, l'ambassadrice d'Israël auprès des Nations Unies à Genève.