La Russie a "violé sans vergogne" la charte des Nations unies (Joe Biden à l'ONU)

"Nous serons solidaires face à l'agression de la Russie"

Joe Biden a accusé mercredi la Russie d'avoir "violé de manière éhontée" les principes fondateurs de la Charte des Nations unies, autour desquels il a appelé tous les pays, démocratiques ou non, à s'unir.

Le président américain a martelé que l'institution reposait sur "l'interdiction claire de s'approprier par la force le territoire du pays voisin", et a ajouté, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU: "Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister, tout simplement".

Face à cette invasion menée par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, Joe Biden a aussi estimé que le temps était venu de réformer cet organe, souvent paralysé par l'usage du droit de veto.

Conseil de sécurité

Il a appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" du Conseil de sécurité afin que des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.

Cet organe majeur compte pour l'heure cinq membres permanents: Etats-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine.

Le président américain, tout en redisant sa conviction que la démocratie était le meilleur régime, a concentré ses attaques sur la Russie, mais opté pour un ton plus conciliant avec le grand rival, la Chine.

"Permettez-moi d'être très direct", a-t-il déclaré. "Les Etats-Unis ne cherchent pas de conflit. Les Etats-Unis ne cherchent pas de guerre froide" avec la Chine, a encore dit Joe Biden en affirmant une nouvelle fois que la position américaine à propos de Taïwan, un sujet extrêmement contentieux, n'avait pas changé.

Après que Vladimir Poutine a menacé d'utiliser l'arme atomique mercredi, des propos "dangereux" selon Joe Biden, ce dernier a dit: "Il est impossible de gagner une guerre nucléaire et il ne faut pas la mener".

"Conflit israélo-palestinien"

Le président américain a réaffirmé l'engagement de son administration en faveur de la solution à deux États lors de son discours.

"Nous continuerons à plaider en faveur d'une paix négociée durable entre l'État juif et démocratique d'Israël et le peuple palestinien", a déclaré Biden vers la fin de son discours.

"Les États-Unis sont engagés pour la sécurité d'Israël. Une solution négociée à deux États reste à nos yeux le meilleur moyen d'assurer la sécurité et la prospérité d'Israël... et de donner aux Palestiniens un État auquel ils ont droit - les deux parties respectant pleinement l'égalité des droits de leurs citoyens, les deux peuples jouissant d'une liberté et d'une dignité égales", a-t-il poursuivi.

Il a également brièvement évoqué son récent voyage au Moyen-Orient, où il a participé à une réunion avec les dirigeants de neuf pays arabes "pour œuvrer à un Moyen-Orient plus pacifique et intégré".

"Courageuses femmes d'Iran"

Affirmant la volonté des Etats-Unis de continuer à s'engager pour le contrôle et la non-prolifération, il a aussi déclaré: "Nous ne permettrons pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire", en disant sa préférence pour la voie diplomatique afin de l'éviter.

Toujours à propos de l'Iran, il a affirmé: "Nous sommes aux côtés des courageux citoyens et des courageuses femmes d'Iran, qui manifestent en ce moment même pour défendre leurs droits les plus élémentaires."

Concluant son discours aux accents volontairement rassembleurs, à l'heure où certains grands pays émergents ont commencé à prendre leurs distances avec la Russie, le président américain a lancé: "Déclarons ensemble, à nouveau, sans équivoque, que les nations du monde sont toujours unies."

"Nous ne sommes pas des témoins passifs de l'Histoire. Nous sommes les auteurs de l'Histoire. Nous pouvons y arriver", a dit Joe Biden, renouant avec l'optimisme qui caractérise nombre de ses discours.