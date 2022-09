Documentaire choc "Woodstock 99", le festival-cauchemar

Une montagne de témoignages est collectée et recoupée sur trois épisodes

Incendies, pillages, déluge de drogues, agressions sexuelles: "Chaos d'anthologie: Woodstock 99", documentaire choc sur Netflix, revient sur ce festival américain devenu cauchemar, désastre encore trop méconnu et jamais dépeint jusqu'ici dans tous ses dysfonctionnements.

Au lendemain de l'évènement, fin juillet 1999, qui devait célébrer les 30 ans du Woodstock originel, les journaux télés, de Paris à Tokyo, n'ont relayé succinctement que l'épais panache de fumée noire s'élevant d'un site dévasté, symbole du fiasco.

L'inventaire de cet épisode tourmenté de l'industrie musicale n'a commencé à se dévoiler qu'en 2021 avec un premier documentaire, "Woodstock 99, peace, love and rage" sur HBO. "Chaos d'anthologie: Woodstock 99", réalisé par Jamie Crawford et proposé sur Netflix, va plus en profondeur.

Une montagne de témoignages est collectée et recoupée sur trois épisodes d'environ une heure chacun (organisateurs, festivaliers, journalistes, secouristes, agents de sécurité, responsables de santé publique etc). De quoi offrir une vision panoramique quand ne subsistaient que des souvenirs parcellaires d'une époque sans réseaux sociaux.

Des milliers de festivaliers (les spots publicitaires de l'époque vantent 250.000 personnes au total), à qui on a distribué 100.000 bougies, allument des feux et y jettent tout ce qui peut brûler. Les réservoirs de camions d'organisation garés plus loin exploseront gagnés par les flammes tandis que des pillards s'attaqueront, entre autres, à l'espace merchandising et aux distributeurs d'argent liquide.

Parallèlement, les coûts d'organisation ont été rognés. Des prélèvements effectués par les services de santé révéleront que les rares fontaines d'eau potable ont été souillées par les excréments.

A.J. Srybnik, superviseur de la rave à l'époque, raconte sur Netflix avoir découvert "écœuré" à l'arrière de la camionnette "une fille de 15 ou 16 ans (...) pantalon sur les chevilles, évanouie" tandis qu'un jeune homme se rhabille à côté. Les médias américains finiront par évoquer des "allégations de viols", à une époque pré-#MeToo où les agressions sexuelles en festival sont cachées sous le tapis.