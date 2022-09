Cette initiative est considéré comme un "non-sens total" par les politiciens conservateurs

Les femmes devraient imposer de cesser d'avoir des relations sexuelles avec les hommes qui mangent de la viande, car ils sont responsables d'un plus grand nombre d'émissions de gaz à effet de serre, a estimé mercredi le groupe de défense des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

L'appel à la grève du sexe pour les hommes carnivores a suscité l'indignation en Allemagne, où l'amour des saucisses est très répandue.

La branche allemande de PETA s'est référée à des recherches menées l'année dernière par Plos One, une revue scientifique, qui montrent que les hommes causent 41 % de pollution en plus que les femmes parce qu'ils mangent plus de viande.

PETA a déclaré qu'une telle "masculinité toxique" nécessitait une chasteté forcée et même une interdiction d'avoir des enfants. Chaque enfant non né permettrait d'économiser 58,6 tonnes de CO2 par an, selon l'association.

YANN SCHREIBER / AFP Des manifestants de l'organisation PETA brandissent des lettres gonflables pour épeler le mot "vegan" près du lieu de la réunion des ministres de l'agriculture du G7 à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, le 13 mai 2022

"Maintenant qu'il existe une preuve scientifique que la masculinité toxique nuit au climat, une interdiction de sexe ou de procréation pour tous les hommes mangeurs de viande serait également utile dans ce contexte", a déclaré Daniel Cox de PETA Allemagne.

Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une bonne nouvelle pour les végétariens allemands, la grève du sexe a été qualifiée de "non-sens total" par les politiciens conservateurs qui y voient une manœuvre pour attirer l'attention.

Florian Hahn, un politicien de la CSU, a déclaré : "Au lieu d'interdire le sexe aux mangeurs de viande, il devrait y avoir une interdiction de penser pour les idéologues qui divisent."

La demande a fait la une du tabloïd Bild, le plus vendu dans ce pays traditionnellement amateur de viande.

Jessica Stahl, une vendeuse de saucisses de 36 ans a déclaré à Bild : " Je vends des saucisses de manière professionnelle et plus de femmes que d'hommes viennent me voir. J'aurais un gros problème si mon mari n'avait plus le droit d'avoir des relations sexuelles".

En 2003, une grève du sexe a contribué à mettre fin à la brutale guerre civile au Liberia, ce qui a valu à l'organisatrice Leyma Gbowee un prix Nobel de la paix.