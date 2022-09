Réseaux sociaux : Meta a échoué à supprimer la haine et l'incitation pendant le dernier conflit entre Israël et le Hamas (rapport)

"Les plateformes de Meta ont toutes été utilisées pour diffuser des discours de haine"

Un rapport commandé par Meta, la société propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a révélé que les contenus incitant à la haine et à la violence contre toutes les parties au conflit de mai 2021 entre Israël et le Hamas à Gaza n'avaient pas été correctement supprimés par ces réseaux sociaux. .

Le rapport, qui a été publié jeudi, a déclaré que la sous-application des politiques de Meta sur l'incitation à la violence et à la haine, et des politiques relatives aux organisations et individus dangereux, signifiait que ce contenu était resté en ligne tandis que les comptes offensants restaient impunis.

Le document a également révélé au contraire que l'application excessive de ses politiques, c'est-à-dire la suppression injustifiée de contenu, était également un problème et avait un impact négatif sur la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, la protection contre l'incitation et la sécurité physique de ses utilisateurs.

Le rapport , commandé par Meta pour évaluer l'impact de ses plateformes pendant le conflit de mai 2021, a affirmé que le contenu en langue arabe souffrait à la fois d'une application excessive et d'une sous-application à un degré plus élevé que le contenu en langue hébraïque.

Le document a donc conclu que les actions d'application de la politique de Meta avaient un effet particulièrement négatif sur la liberté d'expression, la liberté de réunion et la participation politique des utilisateurs palestiniens.

Cela a limité la capacité des Palestiniens à partager des informations et des idées sur leurs expériences pendant le conflit, selon le rapport.

Dans le même temps, le rapport affirmait que Meta, en raison de la sous-application de ses propres politiques, n'avait pas réussi à supprimer le contenu en langue arabe qui incitait à la violence contre les Israéliens, et faisait l'éloge de l'organisation terroriste Hamas.

Il a également noté que les contenus antisémites restaient en ligne malgré la violation des politiques de Meta en matière de discours de haine.

Plus généralement, le rapport note que les plateformes de Meta ont toutes été utilisées pour diffuser "des discours de haine" et des incitations à la violence contre les Palestiniens, les Arabes et les Juifs israéliens et contre les communautés juives en dehors de la région" tout au long du conflit.

Le rapport a attribué l'échec de la suppression des contenus incitatifs au volume élevé des cas à traiter pendant le conflit, et au manque de personnel parlant arabe et hébreu.