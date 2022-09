Sam Asghari, le mari de Britney Spears qualifie le gouvernement iranien de "terroriste" sur Instagram

"Ils sont les plus grands terroristes pour leur propre peuple"

Au milieu de manifestations de grande ampleur en Iran après la mort de Mahsa Amini, l'acteur irano-américain Sam Asghari et mari de Britney Spears a condamné Téhéran sur Instagram.

"La plus grande manifestation pour les droits humains fondamentaux en Iran se déroule en ce moment même", a-t-il déclaré. "Nous avons vu des vidéos de personnes assassinées et massacrées dans les rues, des personnes innocentes".

"Après 1979, le régime de la République islamique a pris le pouvoir et a imposé son idéologie, sa propagande et sa dictature au peuple. Le pays est désormais connu pour être le plus grand sponsor du terrorisme. Il est maintenant détesté par tous les pays à cause de cet horrible gouvernement. Mais ils sont en fait les plus grands terroristes pour leur propre peuple", a-t-il poursuivi.

AFP Manifestation, Téhéran

La révolution iranienne a débouché sur une série de lois répressives, notamment sur le port obligatoire du hijab pour les femmes.

Les manifestations actuelles ont été déclenchées par la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne le 16 septembre pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Dans sa vidéo, Asghari a déclaré qu'avant la révolution, l'Iran avait été "respecté" pour sa "grande culture", ajoutant que les protestations contre la répression et les libertés civiles depuis lors n'étaient pas nouvelles, rappelant les manifestations de 2019 qui ont vu des centaines de personnes tuées par le régime.

L'acteur a également partagé sur son compte TikTok une vidéo publiée par le groupe de défense des droits civiques The Women of Cyprus expliquant la situation en Iran, et a posté sur Instagram le texte suivant : "À tous mes amis non-iraniens. Nous avons soutenu l'Ukraine, nous avons soutenu l'Afghanistan, nous avons soutenu Black Lives Matter, nous avons réagi et nous nous sommes levés contre toutes les cruautés du monde ; il est temps pour vous de nous soutenir. Partagez ce qui se passe en Iran. Soyez notre voix."

Dans un autre post sur Instagram samedi, il a écrit "les Iraniens ne manifestent pas contre l'islam, ils se battent pour leurs droits, le droit pour les femmes de chanter, de divorcer, de choisir leurs habits et contre la torture et le viol pendant les arrestations. Ils se battent pour le futur de leurs enfants".