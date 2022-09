ONU : les Emirats arabes unis saluent le soutien de Yaïr Lapid à la solution à deux Etats

La ministre émiratie s'est également félicitée du deuxième anniversaire des accords d'Abraham

La ministre de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Reem al-Hashimy, a salué samedi le soutien du Premier ministre israélien Yaïr Lapid à une solution à deux États dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies.

"Nous soulignons ici notre position ferme appelant à la création d'un État palestinien indépendant basé sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux références internationales convenues", a déclaré Reem al-Hashimy.

"Nous saluons le point soulevé par le Premier ministre de l'État d'Israël dans sa déclaration depuis cette tribune concernant son soutien à la solution à deux États", a-t-elle déclaré.

La ministre émiratie a ensuite évoqué le deuxième anniversaire des accords de normalisation signés avec Israël, notant que "plusieurs initiatives avaient eu lieu pour promouvoir l'intégration et la coopération en matière de développement et d'économie dans la région".

GPO Rencontre le Premier ministre israélien Yair Lapid et le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis à Jérusalem, le 15 septembre 2022

De son côté, Joe Biden a qualifié les remarques de Yaïr Lapid sur la solution à deux Etats de "courageuses".

Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a également salué la déclaration du Premier ministre israélien.

"Je l'ai entendu soutenir la solution à deux États et nous en sommes reconnaissants", a-t-il dit, ajoutant toutefois : "Mais le véritable test du sérieux et de la crédibilité de cette position est que le gouvernement israélien retourne immédiatement à la table des négociations. Israël doit cesser toutes les actions unilatérales telles que la construction de colonies, la démolition de maisons, les expulsions et les meurtres."